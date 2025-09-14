Instituto consiguió un triunfo tan necesario como discutido en Alta Córdoba. Por la fecha 8 del Clausura, la Gloria superó 2-0 a Argentinos Juniors y cortó una racha que pesaba demasiado: no podía ganar en su cancha desde la llegada de Daniel Oldrá.

El “Gato” enfrentó los micrófonos tras el partido y dejó en claro lo que significó el triunfazo. “Había que ganar como sea”, dijo. El DT señaló que el equipo debía esa alegría a la gente y al plantel, que venía golpeado. “Era una deuda pendiente. Hoy se logró ante un rival de jerarquía”, resumió.

Oldrá destacó la buena solvencia defensiva. Explicó que el plan fue cerrar los costados para evitar los centros de Argentinos y que la estrategia salió bien. “Lo jugamos con rabia y amor propio. Desde esa solidez vamos a crecer”, afirmó.

No le escapó a la respuesta sobre la posición albirroja en la tabla. Dijo que Instituto se encuentra en un punto incómodo: con chances de meterse entre los ocho, pero todavía con la presión del descenso. “Eso el jugador lo siente. Ganando así, vamos a sumar más de lo que vamos a perder”, advirtió.

El mendocino mencionó también la ausencia de Luca Klimowicz, que volvió tras una pubalgia. El volante entró en un momento caliente y respondió con personalidad. “Me pone contento por él, nos dio una gran mano”, reconoció el técnico.

La conferencia cerró con un balance personal. Confesó que, desde su llegada, nunca había podido festejar en casa y que eso lo tenía en deuda. “Hoy era fundamental. Lo más importante es que sentí el respaldo de los jugadores. Eso me da fuerzas para seguir creciendo”, valoró.