El empate 1-1 entre Instituto y Platense en Alta Córdoba dejó, además del resultado, una situación que llamó la atención fuera del campo de juego. Tras el encuentro, Guido Mainero, actual jugador del “Calamar” y exintegrante de La Gloria, fue abordado por un joven hincha del club cordobés, quien le recordó una promesa pendiente de hace dos años.

Mientras saludaba a simpatizantes antes de subir al colectivo del plantel visitante, el niño le mostró en su teléfono una fotografía tomada en la época en que Mainero vestía la camiseta de Instituto. Según relató, en ese momento el mediocampista le había prometido regalarle una camiseta, pero nunca lo hizo.

Sorprendido por el reclamo, Mainero le aseguró que le enviará una remera original y firmada. La escena, captada por las cámaras de ESPN, incluyó un insistente pedido del niño: “Original, firmada y limpia”.

En diálogo posterior con el canal, el joven aficionado explicó que hace dos años había recibido la promesa, pero que en aquella ocasión el jugador le entregó la camiseta a otro hincha. “Te olvidás y yo tampoco”, resumió el pequeño simpatizante, generando una sonrisa en todos los presentes.