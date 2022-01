Instituto ya tiene rivales de cara a la próxima Primera Nacional.

El equipo de Alta Córdoba hará su debut en condición de visitante ante Estudiantes de Rio Cuarto.

En tanto en la fecha 2 se medirá ante Alvarado de local.

Visitará Alberdi para el clásico frente a Belgrano en la fecha 30 y quedará libre en la 11.

Mirá el fixture completo:

Fecha 1 – Estudiantes (RC) - Instituto

Fecha 2 – Instituto - Alvarado

Fecha 3 – Almagro - Instituto

Fecha 4 – Instituto - Nueva Chicago

Fecha 5 – Deportivo Maipú - Instituto

Fecha 6 – Instituto - Quilmes

Fecha 7 – Independiente Rivadavia - Instituto

Fecha 8 – Instituto - Ferro

Fecha 9 – Mitre Sgo - Instituto

Fecha 10 – Instituto - Sacachispas

Fecha 11 – Libre

Fecha 12 – Agropecuario - Instituto

Fecha 13 – Instituto - Tristán Suarez

Fecha 14 – San Martín Tucumán- Instituto

Fecha 15 – Instituto - Defensores de Belgrano

Fecha 16 – Brown Adrogué- Instituto

Fecha 17 – Instituto -Chacarita

Fecha 18 – Brown de Madryn - Instituto

Fecha 19 – Instituto - Atlético de Rafaela

Fecha 20 – Santamarina - Instituto

Fecha 21 – Instituto - Estudiantes Bs As

Fecha 22 – Atlanta - Instituto

Fecha 23 – Instituto - San Martín San Juan

Fecha 24 – Chaco For Ever - Instituto

Fecha 25 – Instituto - San Telmo

Fecha 26 – Gimnasia Mendoza - Instituto

Fecha 27 – Instituto - All Boys

Fecha 28 – Guemes Santiago del Estero- Instituto

Fecha 29 – Instituto - Riestra

Fecha 30 – Belgrano -Instituto

Fecha 31 – Instituto -Villa Dálmine

Fecha 32 – Almirante Brown - Instituto

Fecha 33 – Instituto - Gimnasia de Jujuy

Fecha 34 – Flandria- Instituto

Fecha 35 – Instituto -Temperley

Fecha 36 – Deportivo Morón- Instituto

Fecha 37 – Instituto -Deportivo Madryn