El hijo de Gallardo, nuevo refuerzo de Instituto

Matías Gallardo, hijo del histórico director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, es el nuevo refuerzo de Instituto de Córdoba. A los 21 años, el mediocampista ofensivo, conocido como "El Chino", firmó un contrato con la institución albirroja por tres años, hasta diciembre de 2027.

Nacido el 24 de noviembre de 2003 en Vicente López, Matías formó parte de las divisiones inferiores de River Plate, aunque nunca logró debutar en la Primera del club de Núñez. Su última experiencia en el fútbol internacional fue en Estados Unidos, donde emigró a mitad de 2023 para jugar en la MLS Next Pro con Atlanta United, la tercera categoría de la Major League Soccer (MLS). En su paso por el equipo filial del conjunto estadounidense, jugó 31 partidos, anotando un gol y tres asistencias en 1.807 minutos disputados. A pesar de ser parte del plantel profesional de Atlanta United, no sumó minutos en la MLS, aunque llegó a ser suplente en dos encuentros.

La llegada de Gallardo a Instituto representa una nueva oportunidad para el joven volante, quien aún no ha tenido actuaciones oficiales en el fútbol argentino de Primera División. Cabe destacar que, en su paso por River Plate, el vínculo fue particular, ya que no contaba con un contrato profesional, y su salida se dio bajo un acuerdo con el club que le dejaría un 30% de una futura venta.

A pesar de ser conocido por ser alcanzapelotas en el Monumental durante 2018 y acompañar a su padre en diversos partidos, Matías Gallardo no fue convocado a la Primera del Millonario bajo la conducción de Martín Demichelis, aunque fue parte de la lista de buena fe para la Copa Libertadores 2023.

Con su arribo, Gallardo se sumará a los refuerzos de Instituto, junto a Francis Mac Allister y Nicolás Zalazar, para afrontar la temporada 2025 bajo la dirección de Pedro Troglio. Además, el club cordobés ya confirmó las renovaciones de varios jugadores, como Stefano Moreyra, Facundo Suárez y Lucas Rodríguez, como parte de su planificación para el próximo año.

Ahora, con su llegada a la "Gloria", Matías Gallardo tendrá la posibilidad de debutar oficialmente en la Primera División argentina, dando el siguiente paso en su carrera profesional.