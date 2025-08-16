Fernando Alarcón habló después del 4 a 0 que sufrió Instituto contra Unión en Alta Córdoba y no se guardó nada. “Una noche para el olvido. Dejamos mucho que desear. Fue una noche de mierda, no hay nada para rescatar”, dijo el capitán.

El zaguero de la Gloria fue el único que salió a hablar con la prensa luego de finalizado el encuentro.

El defensor reconoció que al equipo le cuesta hacerse fuerte en casa: “Nos está costando de local, es algo que tenemos que trabajar. Hay que levantar la cabeza y hacerse responsable de esto”.

Sobre el final del partido, Alarcón fue expulsado por una patada y pidió disculpas: “Quiero pedirle perdón a todos, y pedirle disculpas al jugador de Unión”.

También habló de los diez minutos en los que Instituto ya estaba 2 a 0 abajo y el partido se le fue de las manos. “No sé si fue desconcentración o si entramos dormidos”, dijo.

“Es un momento malo, un momento de mierda”, cerró el capitán, dejando claro que el equipo tiene que reaccionar rápido para cortar la mala racha.

El próximo encuentro para los dirigidos por Daniel “Gato” Oldrá, será el sábado 23 de agosto como visitante ante San Lorenzo de Almagro a las 14.30 horas. El conjunto cordobés deberá sumar puntos si no quiere volver a estar ajustado en la tabla anual.