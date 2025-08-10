Instituto no pudo sostener la ventaja y terminó igualando 1-1 con Platense en un partido cargado de tensión y polémicas por la cuarta fecha del Clausura.

El equipo de Daniel Oldrá había pegado primero con un golazo de Damián Puebla y tuvo chances claras para liquidarlo, incluidos tres remates en los postes, pero no aprovechó su momento y lo pagó caro.

A los 23 minutos del complemento, el Calamar reclamó un penal por una supuesta infracción de Franco sobre Ronaldo Martínez que Andrés Gariano no sancionó.

El duelo se volvió friccionado, con muchas faltas y varias amarillas, y cuando todo parecía cerrado, llegó el golpe.

En tiempo agregado, tras una jugada confusa y la revisión del VAR por una mano de Schor, Martínez puso el 1-1 que silenció Alta Córdoba.

Pero no iba a quedar ahí. Segundos después, el delantero volvió a inflar la red con una buena diagonal, pero el segundo tanto fue anulado por offside tras otro chequeo tecnológico.

La igualdad dejó a Instituto con sabor agridulce: estuvo a minutos de sumar tres puntos que lo hubiesen dejado como escolta de River y San Lorenzo en la Zona B, pero terminó masticando bronca ante un Platense que se llevó demasiado premio para lo poco que había generado.

LA PREVIA

El camino de Instituto hasta ahora

Instituto ha tenido un inicio de campeonato "irregular". Si bien logró un gran triunfo de visitante por 1 a 0 ante Gimnasia en La Plata en su debut, su primer partido "de local" fue una dolorosa derrota por 4 a 0 ante River en el Estadio Mario Kempes. Tras esa caída, el equipo de Daniel Oldrá mostró una recuperación anímica con un empate 0 a 0 fuera de casa ante Vélez en Liniers.

El presente de Platense

Platense, dirigido por Cristian "Kily" González, busca obtener su primer triunfo en esta nueva etapa. El Calamar, que es considerado un equipo "incómodo para cualquier rival", arrancó el campeonato perdiendo 3 a 1 ante River en su debut, y luego cosechó dos empates sin goles ante Vélez y Argentinos Juniors. Además, fue eliminado de la Copa Argentina en los dieciseisavos de final. En cuanto a sus novedades, el capitán Ignacio Vázquez y el ex Instituto Guido Mainero (autor del gol en la final del Apertura ante Huracán) han renovado sus contratos con el club.

Probables formaciones y detalles del partido

El encuentro será arbitrado por Andrés Gariano, con Andrés Merlos en el VAR. La transmisión en vivo estará a cargo de TNT Sports.

Hora: 17:00.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Andrés Merlos.

TV: TNT Sports.

Estadio: El partido se disputará en el Estadio Monumental de Alta Córdoba, también conocido como Monumental Presidente Perón. Es importante destacar que, si bien una fuente menciona el Estadio Mario Alberto Kempes para este encuentro, otras fuentes indican consistentemente que este será el primer partido de Instituto en su propia cancha en el Torneo Clausura, después de haber jugado un partido de local en el Kempes previamente.

Apertura del estadio: 15:00.

Ingreso de socios: Con cuota de julio más adicional por ubicación (abono o por partido).

Posibles alineaciones:

Instituto (DT: Daniel Oldrá):

Arquero: Manuel Roffo.

Defensores: Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón, Elías Pereyra. (Elías Pereyra entrenó diferenciado por un golpe, pero se espera su presencia).

Mediocampistas: Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo.

Delanteros: Manuel Romero, Alex Luna, Matías Romero / Matías Fonseca. (La gran novedad es el posible retorno de Alex Luna, recuperado de una lesión muscular, que ingresaría en lugar de Damián Puebla; Manuel Romero también se recuperó de su lesión. Juan Ignacio Méndez, mediocampista recién llegado, será citado).

Platense (DT: Cristian González):

Arquero: Juan Pablo Cozzani.

Defensores: Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Raúl Lozano.

Mediocampistas: Leonel Picco, Franco Baldassarra / Franco Zapiola.

Delanteros: Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Nicolás Orsini.

Luego de este compromiso, Instituto volverá a ser local en la quinta fecha, cuando recibirá a Unión de Santa Fe el viernes 15 de un mes no especificado en el mismo horario, a las 19:00.