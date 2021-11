Rodrigo Garro, el mediocampista de Instituto, se refirió a la posibilidad de dejar el club.

"Yo tengo contrato con el club hasta el año que viene y mi cabeza está acá. Uno siempre quiere crecer. Se que hubo algunos intereses de Primera pero sólo eso. Yo estoy enfocado en Instituto", destacó en dialogo con el programa La Mesa del Fútbol.

Garro es uno de los pocos puntos fuertes que tuvo la Gloria esta temporada.

Respecto al rumor de su llegada a Talleres, sostuvo: "No me di lugar a pensar en jugar en Talleres, porque a mi no me llego nada formal. Hoy no sabría responder esa pregunta".

"Lo general del equipo opaca mi buen momento personal".

"Soy jugador de Instituto y tengo mi cabeza acá. Quiero que el club siempre esté en lo más alto. Siempre sueño con que el equipo ascienda a Primera".