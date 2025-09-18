Instituto: las claves para la recuperación de la confianza y del juego

Instituto mostró buen juego, cambió la cara luego del 2-0 ante Argentinos el pasado domingo, y el alivio llegó finalmente Alta Córdoba.

Leonel Mosevich fue claro sobre las claves de la victoria: “Estamos contentos porque el grupo sacó a delante esta situación. El ganar de local era una cuenta pendiente que teníamos”, sostuvo.

Sobre el cambio de actitud, el defensor aseguró: "Sabíamos que teníamos una deuda pendiente y también que ellos sabían a lo que jugaban. Desde la agresividad y las ganas tratamos de compensar un poco eso.

En paralelo, Damián Puebla, volante de Instituto, que habló con la prensa luego del entrenamiento en La Agustina y analizó lo que dejó el triunfo frente al “Bicho”. Reconoció el desahogo que significó volver a sumar de a tres y destacó la importancia del cambio táctico implementado por Daniel Oldrá.

“Estamos felices porque lo veníamos buscando hace tiempo y no lo podíamos conseguir. Todos los equipos son difíciles, cada partido es un desafío y hay que prepararse de la mejor manera para sacarlo adelante”, señaló.

La “Gloria” apostó a una línea de cinco defensores: “Creo que el equipo en sí se sintió mucho más seguro, mucho mejor. Si a mí me toca jugar me acomodaré a lo que el esquema o el cuerpo técnico pide”, explicó.

En su caso personal, el mediocampista contó que jugó más centralizado, tal como lo pidió Oldrá: “Me pidió más que nada que ayude en lo defensivo, que era una de las primeras claves para poder sacar provecho del partido. Y que después cuando tenga la pelota, sea libre con los chicos que tienen buen pie”.

Pensando en lo que viene, el volante glorioso anticipó: “Intentar como el partido pasado, que cada pelota sea disputada como se hizo ese partido. La clave es dejar la vida en cada partido porque no nos sobra nada. Siempre que uno dé el máximo, todo se hará un poco más fácil”.

Por último, también respondió a quienes lo cuestionan: “Me cuestionan hace tiempo y la verdad que no sé si decir que me da igual, porque no sé si estaría faltando el respeto a alguien, pero yo vivo esto desde chiquito. Si ganás, sos el mejor; si perdés, sos el peor. No hay que buscarle tanta vuelta”.