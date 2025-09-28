Instituto y Lanús se verán las caras en Alta Córdoba en un duelo que promete.

La Gloria, de la mano de Daniel Oldrá, acumula tres partidos sin caídas y confía en hacerse fuerte en el Monumental para acercarse a puestos de playoffs. El equipo mostró una clara mejoría en el rendimiento y va por otra victoria que lo afiance en la pelea.

Del otro lado, Lanús llega bien tras eliminar a Fluminense en el Maracaná y meterse en semifinales de la Copa Sudamericana. Mauricio Pellegrino apuesta a que esa inyección anímica impulse también la campaña en el Clausura, donde los puntos empiezan a ser claves para acercarse a la cima y soñar con clasificar a las copas internacionales.

Los entrenadores ya confirmaron los equipos que saltarán a la cancha:

Instituto (DT Daniel Oldrá): Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna y Nicolás Cordero.

Lanús (DT Mauricio Pellegrino): Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Walter Bou.