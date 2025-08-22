El sábado, el Estadio Nuevo Gasómetro será escenario de un encuentro crucial por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. A las 14:30 horas, San Lorenzo recibirá a un Instituto que llega urgido de un triunfo y con la necesidad imperante de cambiar su imagen tras una serie de resultados adversos.

La situación de Instituto: Urgencia y cambios

La "Gloria", bajo la dirección técnica de Daniel Oldrá, atraviesa un momento desafiante. Viene de ser goleado por 4-0 como local ante Unión de Santa Fe, un resultado que el propio técnico calificó de “vergüenza deportiva”. Este duro golpe se suma a una racha adversa de cuatro encuentros sin sumar de a tres, en los que apenas pudo anotar un gol y sufrió otra goleada por 4-0 frente a River. La misión en Bajo Flores es clara: dejar atrás lo sucedido y sumar puntos para abandonar la parte baja de la tabla.

Para este compromiso, Oldrá se vio obligado a realizar modificaciones en la plantilla. Fernando Alarcón, quien fue expulsado en la jornada anterior, deberá cumplir una fecha de suspensión y será reemplazado por Nicolás Zalazar en la zaga defensiva. Además, se esperan más variantes en el once inicial para potenciar el mediocampo: Lucas Rodríguez ingresaría en el lateral izquierdo en lugar de Elías Pereyra, y Francis Mac Allister volvería al mediocampo en detrimento del delantero Matías Fonseca.

Una de las grandes novedades es la convocatoria y posible debut de Juan Ignacio Méndez, "Juani", flamante incorporación de Instituto, quien forma parte de la lista de 23 futbolistas citados por primera vez.

El posible once inicial de Instituto para enfrentar a San Lorenzo sería: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Gonzalo Requena y Lucas Rodríguez; Francis Mac Allister, Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla y Manuel Romero. El equipo está bajo la dirección técnica de Daniel Oldrá.

San Lorenzo: Crisis institucional y bajas clave

Por su parte, San Lorenzo, dirigido por Damián Ayude, buscará recuperarse de la derrota ante Platense que lo alejó de la punta, a pesar de un buen inicio en el Clausura. El "Ciclón" ocupa actualmente la tercera posición con 8 unidades, producto de dos triunfos, dos empates y una derrota en cinco partidos disputados.

El panorama institucional en San Lorenzo es complejo y ha generado un momento de caos. El club transita una etapa convulsionada tras el regreso a la presidencia de Marcelo Moretti y la posterior renuncia del interino Julio Lopardo. Moretti enfrenta acusaciones y la institución un pedido de quiebra por una deuda millonaria, lo que ha desembocado en marchas de hinchas y socios pidiendo nuevas elecciones.

En el aspecto deportivo, Ayude también lidia con bajas importantes. No contará con su capitán Gastón Hernández, quien sufrió una distensión, ni con Alexis Cuello, expulsado por doble amarilla ante Platense. En sus lugares, ingresarán Daniel Herrera y Blanco Salinardi, respectivamente. Además, Ezequiel Cerutti entrará por Agustín Ladstatter por una decisión táctica.

La probable formación de San Lorenzo sería: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera; Elías Báez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino; Ezequiel Cerutti, Blanco Salinardi y Matías Reali. El director técnico es Damián Ayude.

Detalles del partido