Instituto, que fue segundo en la temporada detrás del campeón Belgrano, puede concretar mañana el ansiado regreso a la máxima categoría del fútbol argentino tras 16 años, recibiendo a Estudiantes de Buenos Aires, en el desquite de la final del reducido de la Primera Nacional, cuyo vencedor ascenderá a la Liga Profesional.

El partido se jugará este sábado a partir de las 20.10 en el estadio Juan Domingo Perón, en el barrio de Alta Córdoba, será televisado por TyC Sports y arbitrado por Fernando Espinoza.

En el cruce de ida celebrado en la ciudad bonaerense de Caseros el pasado domingo, igualaron sin goles, por lo tanto a Instituto le sirve un empate para ascender ya que la llamada "ventaja deportiva" lo beneficia porque terminó la temporada regular con 68 unidades contra 57 del "Pincha".

A Estudiantes solo le sirve el triunfo para poder regresar al "futbol grande", una divisional en la que está ausente desde 1978.

La expectativa es enorme en Córdoba ya que los socios de Instituto el pasado martes agotaron la totalidad de las entradas disponibles para asistir a la final por lo tanto el estadio de Alta Córdoba será una "caldera".

Además, Instituto de local es un "pesadilla" para todos, ya que está invicto con un 81 por ciento de efectividad tras 18 encuentros, sumando 13 triunfos y cinco empates, con lo cual Estudiantes tendrá una durísima misión.

En relación a la formación de "La Gloria", la duda es el defensor y referente Ezequiel Parnisari, quien presenta una distensión del ligamento de la rodilla derecha, y será evaluado para ver su evolución.

Es complicada su presencia y en caso de no poder jugar lo reemplazaría Matías Ferreyra. El cotejo de ida fue muy parejo, con un juego al límite y ambos con sus armas procurando la diferencia, sobresaliendo ambos arqueros, el veterano (41 años) Jorge Carranza en Instituto y Lucas Bruera en el "Pincha", que suma 610 minutos con la valla invicta y solo un tanto en contra en los pasados 10 compromisos.

En Estudiantes ya cumplió con la suspensión el marcador de punta Lautaro Lusnig (expulsado en Mendoza ante Gimnasia) y el DT Water Otta decidirá si volverá en lugar de Nicolás Fernández.

Instituto descansó en las dos primeras fases del reducido, ventaja obtenida por ser el subcampeón, y debutó en semifinales ante el exigente Defensores de Belgrano, que había eliminado a All Boys y San Martín de Tucumán, que fue tercero en la temporada. "La Gloria" empató sin goles en el bajo Nuñez y en Alta Córdoba venció al "Dragón" por 2 a 0, claramente, y llegó a esta final. Estudiantes eliminó a Chaco For Ever, de local por 3 a 0, a Estudiantes de Ríos Cuarto, 1-0 en Córdoba, y Gimnasia y Esgrima por 1-0 en Mendoza.

Probables formaciones:

Instituto: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Ezequiel Parnisari o Matías Ferreyra y Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Roberto Bochi, Nicolás Watson y Franco Watson; Santiago Rodríguez y Patricio Cucchi. DT: Lucas Bovaglio.

Estudiantes de Buenos Aires: Lucas Bruera; Lautaro Lusnig o Nicolás Fernández, Stáfano Brundo, Nicolás Pelaitay y Juan Cruz Randazzo; Enzo Acosta, Delfor Minervino, Sebastián Mayorga y Kevin González; Facundo Castelli y Facundo Preyra. DT: Walter Otta.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Instituto.

Hora de inicio: 20:10.

TV: TyC Sports.