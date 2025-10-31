Instituto perdió 3-1 ante Rosario Central por la fecha 14 del Torneo Clausura.

El encuentro se disputó en el Monumental de Alta Córdoba, y contó con un condimento especial: la presencia de un campeón del mundo, Ángel Di María.

El albirrojo tuvo un buen inicio de partido. Juego rápido por las bandas y más movilidad arriba. El gol del arranque lo motivó.

A los 36 del primer tiempo, el colombiano Jhon Córdoba aprovechó un error defensivo de frente del ex Talleres, Komar, y abrió el marcador para la Gloria.

Instituto no pudo festejar. Dos minutos más tarde, una jugada de carambola provocó un rebote en el área y dejó la puerta abierta a Ignacio Malcorra, que empató las cosas.

A los 20 del segundo tiempo, una falta sobre Di María en el área de la Gloria, complicó las cosas para el equipo de Oldrá. Gol de Di María y festejo rosarino en Córdoba.

A los 67, un buen centro del campeón del mundo al corazón del área, permitió que Ignacio Ovando estirara la ventaja del Canalla.

LA PREVIA

Luego de caer 1-0 en su visita a Riestra, el equipo perdió su racha positiva de seis partidos sin derrotas. Antes del inicio de la jornada, La Gloria se ubicaba en el décimo puesto con 15 puntos, a solo dos unidades de los puestos de playoffs. Por lo tanto, el equipo necesita imperiosamente "sumar de a tres ante su gente" para mantener sus chances de clasificar a la próxima instancia del torneo. En cuanto a las bajas, Stéfano Moreyra está suspendido por acumulación de cinco amarillas.

Por el contrario, la realidad de Rosario Central (El Canalla) es diferente. Tras vencer 1-0 a Sarmiento (en un partido al que le restaron 45 minutos), El Canalla no solo se clasificó a la próxima instancia de la liga, sino que también aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026. El equipo, que cuenta con Ángel Di María entre sus filas, mantiene su invicto en la zona con 27 puntos, siendo uno de los punteros junto a Riestra. Un dato distintivo de El Canalla es que es el único equipo de la liga que no ha registrado expulsados en lo que va del año. Además, el club está evaluando la compra del 50% del pase de Santiago López, cuyo préstamo con Independiente finaliza en diciembre.

Ficha del partido y probables formaciones

El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez, mientras que Pablo Dóvalo estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva estará disponible a través de ESPN Premium.

Probable once inicial de Instituto (DT: Daniel Oldrá):

Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Stefano Moreyra, Damián Puebla, Gastón Lódico, Lucas Rodríguez; Jhon Córdoba y Alex Luna. (Nota: Se registra la posible inclusión de Stefano Moreyra en la formación, a pesar de que el mismo informe periodístico indica su suspensión por acumulación de cinco amarillas).

Posible formación de Rosario Central (DT: Ariel Holan):

Jorge Broun; Juan Gimenez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.