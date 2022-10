Instituto disputará el reducido de la Primera Nacional 2022 por el segundo ascenso en la etapa de Semifinales ante Defensores de Belgrano.

Los partidos de esta instancia se jugarán ida y vuelta teniendo el albirrojo ventaja deportiva. El primer cruce, está previsto para el finde semana del 29 de octubre y el partido de vuelta en el Monumental, el 5 de noviembre.

Para el partido de vuelta los socios de Instituto deberán contar con la cuota de octubre paga y abonar la ubicación a la tribuna del estadio.

La mismas comenzarán a venderse de manera virtual en el portal de socios y presencial bajo la siguiente modalidad de prioridades teniendo en cuenta la antigüedad:

SOCIOS PRIORIDAD 1:

Desde el lunes 24 de octubre a las 9 horas, podrán comprar ubicación los todos los socios que se dieron de alta hasta el 28 de febrero de 2022 inclusive, es decir socios que van desde el número 514 hasta el número 131097 inclusive.

SOCIOS PRIORIDAD 2:

Desde el miércoles 26 de octubre a las 9 horas, a los socios PRIORIDAD 1, se sumarán los socios todos los socios que se dieron de alta desde 01 de marzo de 2022, y hasta el día 31 de julio de 2022 inclusive, es decir socios que van desde el número 131098 hasta el número 145934 inclusive.

SOCIOS PRIORIDAD 3:

Desde el viernes 28 de octubre a las 9 horas, además de socios PRIORIDAD 1 y 2, se sumará la posibilidad de compra todos los socios que se dieron de alta desde 01 de agosto de 2022, y hasta el día 30 de septiembre de 2022 inclusive, es decir socios que van desde el número 145936 hasta el número 146764 inclusive.

A partir del día 01 de noviembre en caso de haber remanente de ubicaciones, se habilita la venta para todos los asociados en general independientemente de la fecha de alta.

Recordamos en todos los casos que la venta es exclusiva para socios, no se entregan tickets físicos, sino que se habilitan en el carné de socio.

Cada categoría de prioridad se suma a la anterior, es decir los socios Prioridad 1 podrán comprar desde 24/10 en adelante, socios prioridad 2 desde el 26/10 en adelante y así sucesivamente hasta agotar capacidad.

IMPORTANTE: No se se venderán ubicaciones si la PRIORIDAD de socio establecida no se corresponde con el día publicado Ej: Socio prioridad 2 no tendrá habilitada la compra hasta el 26 de octubre. y así sucesivamente.

Valores de ubicaciones por persona:

Populares Mastrosimone y Jiménez: $ 1000

Preferencial Klimowicz: $ 1500

Platea Baja: $ 2000

Plateas Laterales: $ 2500

Platea Roja y Blanca: $ 3000

Butacas Plateas Vip: $ 5000

En la Categoría Grupo Familiar, el titular desde su portal podrá adquirir la ubicación de cada uno de los integrantes. Los socios menores de 11 años, socios CATEGORÍA JUBILADOS y vitalicios , ingresan de manera gratuita al estadio a cualquier ubicación (excepto Plateas Vip).

No es necesario que reserven lugar, su carnet se encontrará habilitado en caso de tener la cuota al día. PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Ingresan gratis al sector establecido (Platea Ardiles, baja) con el CARNET EMITIDO POR EL CLUB.

El pago de las ubicaciones se podrán realizar a través del portal de socios y presencialmente en la sede desde el día habilitado según prioridades.

El periodo de compra se extenderá hasta agotar capacidad. No obstante, en la sede del club se atenderá hasta agotar capacidad o en su defecto hasta el viernes 04-11-2022, hasta las 23 Hs, quedando reservada la atención presencial el día de juego para aquellos socios que necesiten resolver algún problema, pero no para la venta de ubicaciones o pago de cuotas.

La capacidad del estadio en las populares y la preferencial esta prevista para personas de pie y en las plateas sentadas.