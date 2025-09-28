Instituto y Lanús empatan en Alta Córdoba por la décima fecha del Torneo Clausura.

Con aciertos y errores, la Gloria va a buscarlo. El conjunto de Daniel Oldrá lo sufre por la presión alta de Lanús y los errores en el fondo.

A los 15 minutos, la primera clara fue para el Granate. Buen remate de larga distancia de Marcelino Moreno que contuvo Manuel Roffo. El arquero albirrojo siguió agigantando su figura, y ya tapó tres chances claras.

A los 25 minutos, el cabezazo de Castillo se metía en el ángulo izquierdo de Roffo, que se lució con una volada espectacular.

Sin demasiadas situaciones de gol, la más clara de Instituto llegó sobre el final tiempo. Buen centro de Elías Pereyra, y el cabezazo de Cordero se fue a pocos centímetros del palo derecho de Nahuel Losada.

LA PREVIA

La Gloria, de la mano de Daniel Oldrá, acumula tres partidos sin caídas y confía en hacerse fuerte en el Monumental para acercarse a puestos de playoffs. El equipo mostró una clara mejoría en el rendimiento y va por otra victoria que lo afiance en la pelea.

Del otro lado, Lanús llega bien tras eliminar a Fluminense en el Maracaná y meterse en semifinales de la Copa Sudamericana. Mauricio Pellegrino apuesta a que esa inyección anímica impulse también la campaña en el Clausura, donde los puntos empiezan a ser claves para acercarse a la cima y soñar con clasificar a las copas internacionales.

Los entrenadores ya confirmaron los equipos que saltarán a la cancha:

Instituto (DT Daniel Oldrá): Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna y Nicolás Cordero.

Lanús (DT Mauricio Pellegrino): Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Walter Bou.