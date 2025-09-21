Instituto empató con Godoy Cruz en Mendoza

Instituto y Godoy Cruz empataron 1-1 en Mendoza, en el partido correspondiente a la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se disputó en el estadio Feliciano Gambarte, con arbitraje de Jorge Baliño y transmisión de ESPN Premium.

La “Gloria” abrió el marcador a los 43 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Alex Luna. Sin embargo, en el inicio del complemento, a los 4 minutos, Nicolás Fernández igualó para el “Tomba”, también de cabeza.

Con este resultado, Instituto suma ahora 10 puntos en su grupo, mientras que Godoy Cruz alcanza las 8 unidades. En la próxima jornada, el equipo cordobés recibirá a Lanús el domingo 28 de septiembre en el estadio de Alta Córdoba.