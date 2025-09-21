fútbol
Instituto empató con Godoy Cruz en Mendoza
La Gloria se había adelantado con un cabezazo de Alex Luna sobre el cierre del primer tiempo, pero Nicolás Fernández empató de la misma manera a los 4 minutos del complemento.
Instituto y Godoy Cruz empataron 1-1 en Mendoza, en el partido correspondiente a la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se disputó en el estadio Feliciano Gambarte, con arbitraje de Jorge Baliño y transmisión de ESPN Premium.
Con este resultado, Instituto suma ahora 10 puntos en su grupo, mientras que Godoy Cruz alcanza las 8 unidades. En la próxima jornada, el equipo cordobés recibirá a Lanús el domingo 28 de septiembre en el estadio de Alta Córdoba.