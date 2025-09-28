Instituto y Lanús empataron en Alta Córdoba por la décima fecha del Torneo Clausura.

Con aciertos y errores, la Gloria fue a buscarlo, pero no pudo romper el cero por la gran actuación del arquero Granate, Nahuel Losada.

El conjunto de Daniel Oldrá comenzó sufriendo en el primer tiempo por la presión alta de Lanús y los errores en el fondo.

A los 15 minutos, la primera clara fue para el Granate. Buen remate de larga distancia de Marcelino Moreno que contuvo Manuel Roffo. El arquero albirrojo siguió agigantando su figura, y ya tapó tres chances claras.

A los 25 minutos, el cabezazo de Castillo se metía en el ángulo izquierdo de Roffo, que se lució con una volada espectacular.

Sin demasiadas situaciones de gol, la más clara de Instituto llegó sobre el final tiempo. Buen centro de Elías Pereyra, y el cabezazo de Cordero se fue a pocos centímetros del palo derecho de Nahuel Losada.

En el segundo tiempo, el conjunto cordobés cambió desde lo actitudinal y comenzó a ser protagonista del partido.

Sobre el inicio del complemento, un milagroso episodio en el área salvó a Lanús del tanto de la Gloria. Losada, protagonista, tapó un buen remate del Gato Lodico. En el rebote, otro dos remates del volante albirrojo terminaron rebotando en jugadores del visitante. Buena aproximación de la Gloria.

A los 76 del complemento, Luca Klimowicz tuvo una doble chance. Desborde por la banda izquierda, remate, y doble atajada de Nahuel Losada.

Desde el corner, el colombiano Jhon Córdoba pescó un rebote y Nahuel Losada, otra vez, se lució con un atajadón. La Gloria lo busca pero no puede romper el cero.

LA PREVIA

La Gloria, de la mano de Daniel Oldrá, acumula tres partidos sin caídas y confía en hacerse fuerte en el Monumental para acercarse a puestos de playoffs. El equipo mostró una clara mejoría en el rendimiento y va por otra victoria que lo afiance en la pelea.

Del otro lado, Lanús llega bien tras eliminar a Fluminense en el Maracaná y meterse en semifinales de la Copa Sudamericana. Mauricio Pellegrino apuesta a que esa inyección anímica impulse también la campaña en el Clausura, donde los puntos empiezan a ser claves para acercarse a la cima y soñar con clasificar a las copas internacionales.

Los entrenadores ya confirmaron los equipos que saltarán a la cancha:

Instituto (DT Daniel Oldrá): Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna y Nicolás Cordero.

Lanús (DT Mauricio Pellegrino): Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Walter Bou.