Instituto goleó a Atlético Tucumán por la Copa de la Liga en Alta Córdoba

Instituto golpeó en los momentos justos y se quedó con una clara victoria por 3 a 0, ante un discreto Atlético Tucumán, en el juego que abrió la segunda fecha de la zona A de la Copa de la Liga.

La "Gloria" anotó sus tantos por intermedio del juvenil Damián Puebla y Facundo Suárez, a los 37 y 44 minutos del primer tiempo, y en el complemento el ingresado Brahian Cuello amplió el marcador a los 33 minutos.

El elenco de Diego Dabove, que había protagonizado un pobre empate sin goles en el debut con Deportivo Riestra, también como local, se encontró con la red del arco rival por triplicado, lo que le permitió alcanzar las 4 unidades, en tanto los tucumanos se quedaron con una unidad, producto del empate 1-1 ante Rosario Central del último jueves.

Fue un primer tiempo equilibrado, aunque con un leve dominio del local, pero con nulas llegadas en la primera media hora de juego. Hasta que se iluminó Puebla en el sector izquierdo, se sacó un par de hombres de encima y definió con poco ángulo para vencer a José Devecchi y dejar el 1 a 0, para desatar el primer delirio de los hinchas albirrojos.

Y antes del final de esa etapa inicial llegó más tranquilidad para los de Dabove, cuando Juan Franco cruzó un centro desde la derecha, que bajó por el otro sector Puebla y habilitó a Suárez, quien llegó de frente como centrodelantero y puso el 2 a 0.

La dupla Gómez-Orsi movió rápidamente el banco y mandó de arranque en el complemento a Coronel, Bajamich y Ortiz. Pero las variantes no le dieron ese ímpetu que buscaba.

El ‘Decano’ no tuvo ideas ni tampoco mostró demasiado desde lo actitudinal como para alcanzar el descuento. A la vez que la ‘Gloria’ se protegía bien cerca de su arco y, de contra, liquidó la historia con el tanto de Cuello.Los minutos finales estuvieron de sobra. Ambos se acomodaron ya con el partido definido y la actividad principal pasó por la alegría que bajaba desde las tribunas con la algarabía de los locales.

El próximo lunes Instituto continuará su camino en la Liga cuando visite a Banfield por la tercera fecha, mientras que el martes 6 de febrero los tucumanos recibirán a Argentinos Juniors, en busca de la recuperación.

Síntesis

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Fernando Alarcón, Miguel Brizuela y Jonathan Bay; Roberto Bochi y Gastón Lodico; Guido Mainero, Damián Puebla y Facundo Suárez; Silvio Romero. DT: Diego Dabove.

Atlético Tucumán: José Devecchi; Francisco Flores, Nicolás Romero, Gonzalo Paz y Agustín Lagos; Joaquín Pereyra, Nicolás Castro, Adrián Sánchez y Matías Orihuela; Justo Giani; Marcelo Estigarribia. DT: Sergio Gómez-Favio Orsi.

Goles en el primer tiempo: 37m. Puebla (I); 44m. Suárez (I).Gol en el segundo tiempo: 33m. Cuello (I).

Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar Mateo Coronel por Castro, Mateo Bajamich por Paz y Sergio Ortiz por Giani (AT); 19m. Brahian Cuello por Mainero y Jonás Acevedo por Romero (I); 27m. Ignacio Russo por Suárez (I); 30m. Lucas Ambrogio por Sánchez (AT); 37m. Tomás Castro Ponce por Ambrogio (AT); 38m. Nicolás Barrientos por Puebla y Víctor Cabrera por Lodico (I).

Amonestados: Alarcón (I) Nicolás Castro, Flores (AT).

Árbitro: Andrés Merlos. VAR: José Carreras.

Estadio: Instituto