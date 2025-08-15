Instituto jugó mal y recibió una paliza ante Unión en Alta Córdoba

Instituto cayó goleado por 4-0 ante Unión de Santa Fe en Alta Córdoba por la fecha 5 del Torneo Clausura.

El Tatengue aprovechó dos contraataques en el amanecer del encuentro, y en menos de dos minutos le convirtió dos tantos a Manuel Roffo.

Cuando parecía que el conjunto cordobés reaccionaba y jugaba mejor, llegó el tercero de Mauricio Martínez.

Más tarde, y antes que terminar el primer tiempo, una mala cobertura defensiva liberó a Mauro Pittón para anotar su primer doblete con la camiseta de Unión. Los hinchas estallaron con cánticos hacia los jugadores, generando un clima caldeado en Alta Córdoba.

LOS GOLES

El primero lo convirtió Mauro Pittón. Gran jugada y mejor derechazo cruzado.

El segundo del Tate llegó de la mano de Marcelo Estigarribia con una contra letal.

El tercero lo firmó Mauricio Martínez ante una pésima salida de Manuel Roffo.

El cuarto fue de la autoría de Mauro Pittón. Salida defensiva en falso y doblete para el atacante del Tatengue.

LA PREVIA

Todo indica que el albirrojo no presentaría modificaciones y presentaría el mismo once titular con el mismo esquema de juego. Uno de los puntos altos ante Platense fue el volante, siempre peligroso, Alex Luna. En el medio, la única duda será la vuelta de Francis MacAllister, que viene de cumplir la suspensión tras la roja que vio ante River, y podría iniciar desde la partida en lugar de Stefano Moreyra.

El ex-Talleres Juan Ignacio Méndez, aún espera. El volante central está en condiciones y con el “OK” por parte de la institución, pero no fue convocado.

En la vereda del frente estará Unión de Santa Fe. El Tatengue viene de perder ante Argentinos Juniors por la mínima en condición de visitante, y tiene los mismos puntos que la Glora. El único triunfo de los santafesinos fue en la primera jornada del Torneo Clausura cuando venció por 1-0 a Estudiantes en el 15 de Abril. Los otros partidos los igualó con Boca y Tigre.

Probables formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Alexis MacAllister y Gastón Lodico; Manuel Romero, Fonseca, Damián Puebla y Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

El encuentro será televisado por ESPN y estará liberado, es decir, no será necesario contar con el pack fútbol. El árbitro será Bruno Amiconi, y estará asistido por Miguel Savorani y Mauro Ramos.

Siguen las sanciones

Aún se encuentran vigentes estrictas medidas de seguridad, por las sanciones aplicadas por parte del COSEDEPRO. Tras los incidentes en los partidos contra Talleres y River, el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO) aplicó fuertes medidas contra la Gloria.

No permiten telones, tirantes, banderas 2x1 ni instrumentos musicales.

Servicios

Las puertas del estadio se abrirán a las 17 horas. La atención a socios se desarrollará en la sede social de 9 a 15 para todos los trámites habituales, y de 16 a 19 únicamente se resolverán inconvenientes relacionados con el acceso al estadio, sin posibilidad de abonar cuotas u otros conceptos.