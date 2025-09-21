Instituto le gana a Godoy Cruz en Mendoza

Instituto afronta un nuevo compromiso en el Torneo Clausura con la premisa de sostener la recuperación mostrada en la última jornada. El equipo conducido por Daniel Oldrá visitará este domingo a Godoy Cruz en Mendoza, en un encuentro correspondiente a la fecha 9, que comenzará a las 16.45 y contará con la televisación de ESPN Premium.

El conjunto albirrojo llega entonado tras el triunfo por 2 a 0 frente a Argentinos Juniors, en Alta Córdoba, resultado que le permitió cortar una racha negativa y escalar posiciones en la tabla. Con ese antecedente, el entrenador repite la misma alineación que se presentó en la jornada anterior, ratificando confianza en la estructura que le dio resultados.

Godoy Cruz, dirigido por Walter Ribonetto, intentará sumar de a tres en condición de local luego del empate sin goles ante Barracas Central. El equipo mendocino mantiene dudas en el mediocampo, pero repetiría la mayoría de los nombres que actuaron en la última fecha.

En el historial más reciente entre ambos, por el Apertura, igualaron 1 a 1 en Alta Córdoba. En aquella ocasión, el Tomba abrió el marcador a través de Santino Andino, mientras que Damián Batallini anotó el empate para Instituto.

📌 Datos del partido

Torneo Clausura – Fecha 9

Partido: Godoy Cruz vs. Instituto

Día y hora: Domingo, 16.45

Estadio: Feliciano Gambarte (Mendoza)

Árbitro: Jorge Baliño

TV: ESPN Premium

Probables formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Pol Fernández y Bastián Yáñez o Facundo Altamira; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla y Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.