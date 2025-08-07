Instituto oficializó su única lista para las elecciones del 24 de agosto

Instituto Atlético Central Córdoba dio a conocer, mediante un comunicado oficial, que de cara a las elecciones previstas para el sábado 24 de agosto de 2025 se presentó una única lista de candidatos. La misma fue validada por la Junta Electoral conformada para este proceso, integrada por los socios Luis Domínguez (presidente), Rodolfo Broner (secretario) y Dardo Estrada (secretario de actas).

De acuerdo al estatuto social de la institución, los cargos propuestos fueron ratificados y se encuentran en proceso de oficialización definitiva, tras la verificación de las firmas de los avales correspondientes. El plazo para dicha validación es de cinco días hábiles.

La lista, encabezada por Juan Manuel Cavagliatto, continuará al frente de la Comisión Directiva por un nuevo período. Lo acompañarán Edgar Eladio Luján como vicepresidente primero, Juan Gustavo Domínguez como vicepresidente segundo y Gastón Eduardo Defagot como vicepresidente tercero.

Además, fueron designados los integrantes para la Junta Representativa, la Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal de Convivencia, cuyos nombres fueron también incluidos en el comunicado oficial de la entidad.

El acto eleccionario se realizará en la sede social del club, ubicada en Jujuy 2702, entre las 8 y las 18 horas. Inmediatamente después, desde las 20, se celebrará la Asamblea General Ordinaria, en la cual se proclamará formalmente a las nuevas autoridades para el período 2025–2029.

Lista única oficializada por Instituto A.C.C. Cargo Candidato/a Presidente Juan Manuel Cavagliatto Vicepresidente 1° Edgar Eladio Luján Vicepresidente 2° Juan Gustavo Domínguez Vicepresidente 3° Gastón Eduardo Defagot Junta Representativa (Integrantes designados) Comisión Revisora de Cuentas (Integrantes designados) Tribunal de Convivencia (Integrantes designados)

📌 Todos los nombres fueron incluidos en el comunicado oficial emitido por el club. La proclamación formal se realizará durante la Asamblea General Ordinaria del 24 de agosto.

La asamblea se llevará adelante bajo modalidad híbrida. La participación presencial estará habilitada para socios y socias con domicilio en Córdoba, mientras que quienes estén registrados como “Residentes en el Resto del País” o “Residentes en el Exterior” podrán asistir de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 17 y 41 del estatuto.

En cuanto a la dinámica de la Asamblea, el orden del día incluye la designación de dos socios para firmar el acta, la lectura y consideración del acta anterior, el tratamiento de la Memoria y Balance General del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025, y la proclamación de las nuevas autoridades.

Toda comunicación institucional relacionada con la Asamblea se canalizará a través del correo oficial: asamblea2025@institutoacc.com.ar.

Con una lista única ya confirmada y un cronograma establecido, Instituto se encamina hacia un nuevo ciclo dirigencial, con continuidad en su conducción y un esquema de participación que contempla tanto la presencialidad como el acceso virtual para quienes residen fuera de la provincia.