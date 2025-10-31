Instituto presentó su nueva camiseta y renovó su vínculo con Givova

Instituto oficializó la presentación de su nueva camiseta alternativa, una prenda que forma parte de la colección 2025 diseñada por Givova, su sponsor técnico. Además, se exhibió la nueva línea de indumentaria deportiva que vestirá a los distintos equipos profesionales de la institución.

Durante la ceremonia, el presidente Juan Manuel Cavagliatto destacó la importancia del vínculo con la marca italiana:

“Desde el primer convenio les dijimos que se iban a enamorar de nuestro club. Todos estamos muy contentos y que vistan a todos nuestros deportes profesionales habla de que somos un club serio. Bienvenida Givova a nuestro Mundo Instituto que tanto amamos”, expresó.

Por su parte, el CEO de Givova, Jorge Malbernat, valoró la identidad y el carácter social de la Gloria:

“Estamos muy contentos de poder estar en esta fiesta. Se eligió a Instituto por el hecho de ser un club social, con escuela y una amplia gama de deportes. Eso nos hace crecer y florecer”, señaló.

La nueva camiseta estará disponible en Gloriamanía desde este viernes 31 de octubre, y acompañará al plantel profesional durante la próxima temporada de competiciones.