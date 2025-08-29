Instituto quiere cortar la racha y recibe a Independiente: hora, TV y formaciones

Instituto jugará esta noche en el Monumental de Alta Córdoba frente a Independiente, en un duelo clave para ambos equipos que atraviesan un arranque complicado en el Clausura.

El encuentro corresponde a la séptima fecha de la Zona B y comenzará a las 21:15.

El conjunto de Daniel Oldrá buscará cortar la mala racha que arrastra en el torneo. La Gloria acumula apenas cinco puntos en seis fechas y está a cinco unidades de Talleres y Aldosivi, que hoy ocupan los lugares de desempate por la permanencia. El último triunfo albirrojo fue ante Gimnasia en La Plata, por la tercera jornada.

De cara al cruce de esta noche, una de las novedades sería el ingreso del ex Talleres, Juan Ignacio Méndez, en lugar de Stefano Moreyra en la mitad de la cancha.

Alex Luna intentará mejorar su producción ofensiva, mientras que Gastón Lodico y Damián Puebla seguirán siendo parte de la estructura titular. Además, Fernando “Palomo” Alarcón vuelve a la defensa tras cumplir con su sanción correspondiente.

En la otra vereda, Independiente también llega con la necesidad de sumar. El equipo de Avellaneda cayó 2-1 frente a Vélez en la fecha pasada y se encuentra en el último lugar de la Zona.

Probables formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Francis Mac Allister, Stefano Moreyra o Ignacio Méndez, y Gastón Lodico; Damián Puebla o Jeremías Lázaro, Alex Luna y Manuel Romero o Matías Fonseca.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdez y Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Cedrés y Luciano Cabral; Lautaro Millán, Matías Abaldo y Santiago Montiel.

El encuentro se jugará en el estadio Monumental de Alta Córdoba, desde las 21:15. Será arbitrado por Luis Lobo Medina, acompañado en el VAR por Héctor Paletta, y se podrá ver en vivo por la pantalla de TNT Sports Premium.