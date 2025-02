Instituto recibe a Vélez en Alta Córdoba por la tercera fecha del Torneo Apertura

Este domingo, Instituto recibirá a Vélez Sarsfield en el Estadio Monumental de Alta Córdoba por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro, que comenzará a las 21.30, será transmitido por ESPN Premium.

El conjunto dirigido por Pedro Troglio llega al duelo con la confianza de haber hecho un buen papel en su visita a River Plate, donde perdió por la mínima (1-0) en la segunda jornada. Sin embargo, en su debut en el torneo, logró una contundente victoria por 3-0 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata, lo que le permitió sumar tres puntos y ubicarse en la séptima posición del grupo.

Por su parte, Vélez Sarsfield no ha tenido un buen inicio en el campeonato. El equipo de Liniers perdió 3-0 ante Tigre en la primera fecha y no logró superar a Platense en la segunda, cayendo por 1-0. A este mal arranque se le suma la ausencia de su entrenador, Sebastián Domínguez, quien no podrá dirigir debido a una suspensión impuesta tras un cruce con el árbitro Andrés Merlos.

En cuanto a las formaciones, Instituto presentará a Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón, Lucas Rodríguez; Damián Batallini, Francis Mac Allister, Gastón Lodico, Damián Puebla; Facundo Suárez y Alex Luna. Vélez, por su parte, saldrá con Tomás Marchiori; Isaías Andrada, Emanuel Mammana, Damián Fernández, Elías Gómez; Christian Ordóñez, Agustín Bouzat, Francisco Pizzini, Imanol Machuca, Álvaro Montoro; y Braian Romero.

Además, en este partido, Instituto estrenará su nueva indumentaria de la marca GIVOVA, oficializada ayer a través de las redes sociales del club. La camiseta será utilizada por primera vez en el duelo ante Vélez.

El árbitro del encuentro será Fernando Echenique, con Sebastián Martínez a cargo del VAR. El partido promete ser clave para ambos equipos, que buscarán mejorar sus actuaciones y acercarse a los primeros puestos de la tabla.

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Sebastián Martínez

Estadio: Monumental de Alta Córdoba