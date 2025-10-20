Instituto visita este lunes a Riestra en el Bajo Flores, en lo que promete ser un partido cerrado. El compromiso se jugará por la fecha 13 del Torneo Clausura.

La Gloria llega entonada luego de conseguir una buena victoria ante Atlético Tucumán por 2-0 en el Monumental de Alta Córdoba. El equipo del “Gato” Oldrá dejó buenas sensaciones y quiere seguir prendido en la pelea, en una zona “B” que está al rojo vivo. Con el triunfo, el albirrojo quedará entre los mejores ocho.

El rival será Riestra. Un duro contrincante que, por la fecha 12, igualó 1-1 contra Platense y no pierde de local desde hace 26 partidos. El Malevo transita el mejor momento de su historia: busca volver a la punta de la zona B y quedar en zona de ingreso a la Copa Libertadores.

El encuentro arrancará el lunes a las 19.00 en el estadio Guillermo Laza, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y la televisación de ESPN Premium.

El dato de color: Riestra nunca perdió con Rey Hilfer como árbitro, acumulando cinco triunfos y un empate.

Probables formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri y Nicolás Caro Torres; Jonathan Goitia y Pablo Monje; Jonathan Herrera, Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Stefano Moreyra, Gastón Lodico y Lucas Rodríguez; Jhon Córdoba, Alex Luna y Luca Klimowicz. DT: Daniel Oldrá.