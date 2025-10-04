Instituto visita a San Martín en un duelo clave en San Juan

San Martín de San Juan e Instituto juegan un duelo clave este sábado, por la fecha 11 del Clausura. El conjunto local juega una final por la permanencia, mientras que el albirrojo intenta recuperar terreno en la pelea por clasificar.

Instituto, atraviesa una racha irregular: viene de empatar sin goles ante Lanús en Alta Córdoba y suma una victoria, tres empates y una derrota en los últimos cinco partidos. El equipo del “Gato” Oldrá se ubica noveno en la Zona B con 11 puntos, a uno de los puestos de clasificación que hoy ocupan Atlético Tucumán y Sarmiento.

El equipo de Leandro Romagnoli llega golpeado tras el 2-2 ante Platense, un empate que se escapó en el minuto 95. Con 19 puntos en la tabla anual, San Martín ocupa el último lugar y está obligado a ganar, más aún después del triunfo de Aldosivi 2-0 ante Unión en Santa Fe. Ese resultado presiona aún más al Santo, que busca mantenerse con vida en la lucha por evitar el descenso.

El partido también será seguido de cerca por Talleres, que tiene la mira puesta en la zona baja de la tabla anual, con el clásico cordobés ya en el horizonte.

El encuentro comienza a las 16:45 en el Hilario Sánchez y contará con transmisión televisiva de TNT Sports.

Probables formaciones:

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Santiago Salle, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda y Luca Diarte; Nicolás Watson y Diego González; Jonathan Menéndez, Sebastián González e Ignacio Puch; Juan Bautista Miritello. DT: Leandro Romagnoli.

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico y Jonás Acevedo; Alex Luna y Luca Klimowicz o Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.