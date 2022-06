Instituto, ubicado entre los cinco primeros, visitará hoy a Santamarina de Tandil, que marcha último, en el partido que dará inicio a la fecha 20 del torneo de Primera Nacional que lidera cómodo Belgrano.



El encuentro se jugará en el estadio Municipal de Tandil desde las 21.10, será televisado por TyC Sports y arbitrado por Nelson Bejas.



Belgrano es el sólido puntero de la categoría con 42 unidades, seguido por San Martín de Tucumán con 36, Brown de Adrogué con 34, All Boys e Instituto con 31.



La programación completa de la fecha 20 es la siguiente:



. Hoy:



. A las 21.10: Santamarina-Instituto de Córdoba (TyC Sports).



. Mañana:



. A las 14.10: All Boys-Nueva Chicago (TyC Sports).



. A las 15.00: Estudiantes de Buenos Aires-Sacachispas.



. A las 15.30: Gimnasia de Mendoza-Deportivo Maipú, Villa Dálmine-Deportivo Madryn y Deportivo Riestra-Alvarado de Mar del Plata.



. A las 16: Atlético de Rafaela-Agropecuario.



. A las 18.10: Chaco For Ever-Independiente Rivadavia (TyC Sports).



. A las 19.10: Almirante Brown-Deportivo Morón (DirecTV).



. A las 20.10: Chacarita Juniors-San Martín de Tucumán (TyC Sports).



. Domingo:



. A las 11: San Martín de San Juan-Ferro.



. A las 13.45: San Telmo-Quilmes (TyC Sports).



. A las 15: Brown de Puerto Madryn-Tristán Suárez y Gimnasia de Jujuy-Temperley.



. A las 15.50: Belgrano de Córdoba-Estudiantes de Río Cuarto (TyC Sports).



. A las 19: Guemes de Santiago del Estero-Almagro.

Lunes:

A las 15: Brown de Adrogué-Defensores de Belgrano (TyC Sports) y Atlanta-Mitre de Santiago del Estero. .Libre: Flandria.