Instituto y San Martín aburrieron San Juan

San Martín de San Juan e Instituto empataron 0-0 por la fecha 11 del Clausura.

El 0-0 final reflejó el desarrollo: un partido trabado, con mucho roce y escaso juego, donde las intenciones quedaron por encima de las ideas.

El equipo cordobés volvió a mostrar dificultades para generar peligro. Si bien en el tramo final tuvo algunas aproximaciones claras, el conjunto de Oldrá fue tibio a la hora de buscar el arco rival. Por su parte, el Verdinegro, urgido de puntos para salir del fondo de la tabla anual, intentó aprovechar los espacios pero tampoco logró concretar.

Con este resultado, Instituto acumula su cuarto empate en los últimos cinco partidos y apenas sumó 7 puntos de los últimos 18 en juego. La Gloria alcanzó los 12 puntos en la tabla, la misma línea que Atlético Tucumán, aunque el Decano lo supera por diferencia de gol.

El próximo compromiso del conjunto albirrojo será el 12 de octubre en Alta Córdoba, donde intentará reencontrarse con el triunfo y volver a prenderse en la pelea.

EL MINUTO A MINUTO

El encuentro estuvo marcado por la falta de juego asociado y la tensión de dos equipos urgidos de puntos. Por ahora se mostró más estudio que fútbol, con intentos aislados por las bandas y escasas situaciones claras.

El desarrollo se vio interrumpido varias veces por la presencia de hinchas sobre el alambrado, lo que obligó al árbitro a detener el juego.

La polémica llegó a los 31 minutos, cuando “El Pulpo” González convirtió tras un córner, pero el VAR anuló el tanto al advertir que el volante bajó la pelota con la mano.

Más allá de esa acción, el trámite fue áspero en el mediocampo. Luca Klimowicz no consiguió encontrar el ritmo y la Gloria careció de creación para lastimar en ofensiva, mientras que los contragolpes nunca lograron ser capitalizados.

Del lado local, los hinchas del Santo hicieron sentir su descontento, con protestas constantes en el alambrado debido al delicado presente del equipo, que quedó último en la tabla tras el triunfo de Aldosivi en Santa Fe.

A los 15 minutos del complemento, el ex Instituto Nicolás Watson vio la roja en el local por un fuerte planchazo a Emanuel Beltrán. La Gloria deberá aprovechar el hombre de más en los últimos 30 minutos.

El partido es seguido de cerca por Talleres, que tiene la mira puesta en la zona baja de la tabla anual, con el clásico cordobés ya en el horizonte.