Instituto se prepara para un trascendental encuentro frente a River Plate en el Kempes, con un enfoque claro en la continuidad del trabajo y la imperiosa necesidad de sumar de a tres. Desde la interna del plantel, la mentalidad es de disfrute y adaptación, mientras que la dirección técnica apuesta por la solidez de un esquema ya conocido.

Un futbolista del plantel, que se desempeña principalmente como extremo por izquierda, aunque con capacidad para adaptarse como media punta o delantero por derecha, compartió sus expectativas y su rol dentro del equipo. Según sus palabras, el cuerpo técnico le ha pedido "que disfrute, que conozca eh de lo que es Instituto, de lo que mis compañeros y de a poco me voy adaptando". De cara al crucial duelo, el jugador no dudó en prometerle a la hinchada "que daremos lo mejor de nosotros en este partido eh porque ellos también se merece una alegría y se será un una un lindo partido".

Desde la visión del cuerpo técnico, el partido ante River se vislumbra como "superabierto". Sin embargo, la estrategia no pasará por una revolución. La premisa es la "continuidad a lo que venimos haciendo y tratar de mejorar lo que hemos hecho". El entrenador enfatizó que no es "de cambiar mucho" y que la clave reside en encontrar un "funcionamiento" que potencie al equipo. Si bien reconoce que hubo "cosas que estuvieron muy bien y otras cosas que no están bien", la base del trabajo se mantendrá. Aunque se analizará "qué va a poner River porque River tiene muchísimos futbolistas", la identidad de juego de Instituto prevalecerá.

La importancia de este encuentro radica también en la ambición de pelear en la parte alta de la tabla. El cuerpo técnico es consciente de la relevancia de los puntos en casa: "necesitamos ganar de local porque es lo que nos va a dar la la posibilidad de de estar compitiendo arriba y peleando por algo". Esta filosofía se extiende a todos los encuentros, ya que consideran que "siempre es importante ganar y bueno y si se puede ganar de visitante mucho mejor". La meta es clara: "ir a jugar a todas las canchas de la misma forma".