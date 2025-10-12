Instituto recibirá a Atlético Tucumán este domingo desde las 16:45 en el Estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba, en un duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro, que será dirigido por el árbitro Yael Falcón Pérez, contará con la transmisión de TNT Sports Premium.

El equipo albirrojo, dirigido por Daniel Oldrá, tiene la obligación de ganar para mantener viva su ilusión de clasificarse a los cuartos de final. Si bien La Gloria llega invicta hace cinco partidos, solo logró una victoria en esa racha, habiendo empatado sus últimos tres compromisos, lo que ha dejado un "sabor agridulce" en el club. El último encuentro de Instituto fue un empate 0-0 ante San Martín de San Juan. Actualmente, el elenco local ocupa el 12.º puesto de la Zona B con 12 unidades, producto de dos victorias, seis empates y tres derrotas.

A pesar de la racha, el capitán Fernando Alarcón reconoció durante la semana que “el equipo tiene que mejorar en todas las líneas; no pasa solo por los delanteros”.

El cuerpo técnico de Instituto afronta el partido con cuatro ausencias sensibles en el ataque debido a lesiones: Damián Puebla, Manuel Romero y Jeremías Lázaro continúan con dolencias musculares, mientras que Matías Klimowicz sigue su recuperación por una pubalgia.

El Decano llega clasificado, pero con una baja clave

Por el lado de la visita, el equipo conducido por Lucas Pusineri llega a Alta Córdoba ocupando un puesto en zona de clasificación, ubicándose séptimo con 15 puntos. El Decano viene de conseguir un triunfo 2-0 ante Platense.

No obstante, Atlético Tucumán buscará un triunfo de visitante, algo que no logra hace varios meses. En la previa, Pusineri señaló que tratarán "de seguir jugando de igual a igual en todas las canchas y hacernos más fuertes en lo que viene".

Los tucumanos tendrán la baja sensible de Marcelo Ortiz, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Posibles formaciones

Para este encuentro, uno de los posibles cambios en Instituto respecto al último partido sería el ingreso de Stefano Moreyra en lugar de Jonás Acevedo.

Instituto (DT: Daniel Oldrá): Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Stefano Moreyra, Ignacio Méndez; Gastón Lodico; Alex Luna y Luca Klimowicz o Nicolás Cordero.

La lista de convocados de Instituto también incluye a los arqueros Joaquín Papaleo; los defensores Beltrán, Mosevich, Alarcón y Lucas Rodríguez; en el mediocampo, Méndez, Mac Allister, Gallardo y Acevedo; y, en ofensiva, completan la nómina Luna, Fonseca, Cordero, Luca Klimowicz, Albarracín y Córdoba.

Atlético Tucumán (DT: Lucas Pusineri): Matías Mansilla; Damián Martínez, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortíz, Adrián Sánchez, Kevin López; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz.