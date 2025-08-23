San Lorenzo de Almagro consiguió una ajustada victoria por 1-0 frente a Instituto este sábado, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El partido, disputado en el Nuevo Gasómetro (estadio Pedro Bidegain), estuvo marcado por un clima caliente en las tribunas debido a los problemas institucionales que atraviesa el club local.

El único gol del encuentro lo anotó el joven delantero Branco Salinardi, de 18 años, al minuto del segundo tiempo, en su debut como titular y su primer gol con la camiseta de San Lorenzo.

Desarrollo del partido:

Primer tiempo: Los primeros 25 minutos del cotejo no tuvieron prácticamente situaciones de gol en los arcos. San Lorenzo tuvo algo más la posesión de la pelota, pero no lograba profundidad en sus ataques. Instituto, por su parte, buscaba sorprender con algún contragolpe por intermedio de Alex Luna y Damián Puebla, asociados en la ofensiva con el paraguayo Romero. La primera etapa finalizó sin goles. Hubo algunas amonestaciones, como la de Matías Reali (San Lorenzo) y Elías Pereyra (Instituto). Juan Rattalino, de San Lorenzo, tuvo un remate desde fuera del área que pasó cerca del arco de Manuel Roffo.

Segundo tiempo y gol: Apenas comenzado el segundo tiempo, todo cambió con una pelota parada. Tras un córner, Branco Salinardi aprovechó problemas de marca de la Gloria para meter el 1-0. El equipo de Daniel Oldrá volvió a quedar abajo en el marcador por errores defensivos. El entrenador de Instituto realizó algunos cambios intentando modificar la historia, ingresando a Lorenzo Albarracín, Jeremías Lázaro y el uruguayo Matías Fonseca para intentar generar peligro, pero los minutos corrieron sin que el resultado cambiara. En un contraataque, Agustín Ladstatter, de San Lorenzo y recién ingresado, gambeteó a dos rivales y remató, pero Roffo se lució con una gran atajada, negándole el segundo gol al Ciclón.

Contexto y consecuencias:

Rendimiento de los equipos: Con esta victoria, San Lorenzo logra un triunfo muy necesario. El Ciclón llegó a 11 unidades y se trepó a la cima de la Zona A del Torneo Clausura, quedando en lo más alto junto a River Plate (que aún no jugó y tiene mejor diferencia de gol). Para Instituto, esta derrota representa su quinto partido sin victorias y lo deja en el decimotercer puesto de la Zona B con solo 5 puntos en 6 partidos. El conjunto albirrojo está a 5 puntos de Talleres y Aldosivi, hoy implicados en la lucha por mantener la categoría, lo que lo obliga a mirar la tabla del descenso.

Clima institucional en San Lorenzo: La previa y el desarrollo del encuentro estuvieron marcados por las protestas de los hinchas de San Lorenzo, que pidieron la renuncia de la dirigencia con cánticos como “¡Renuncien todos!”. Además, los simpatizantes del Ciclón apuntaron contra el presidente Moretti y exigieron “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, en relación con los problemas institucionales que vive el club, que incluyen un escándalo por presunta coima, renuncias de directivos y un pedido de quiebra. Después del gol de Salinardi, los hinchas alentaron a los juveniles con el canto “¡Vamos, vamos los pibes!”.

Arbitraje: El árbitro del partido fue Fernando Echenique, con Jorge Baliño en el VAR.

Próximos compromisos:

En la próxima fecha, la séptima, Instituto será local frente a Independiente el viernes 29 de agosto, a las 21:15, en Alta Córdoba.

San Lorenzo jugará el clásico ante Huracán el sábado 30 de agosto a las 14:45 en el Nuevo Gasómetro.

Formaciones iniciales:

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera; Elías Báez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino; Ezequiel Cerutti, Branco Salinardi y Matías Reali.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich y Elías Pereyra; Jonás Acevedo, Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla y Manuel Romero.

Goles:

ST, 1’: Salinardi (SL).

Amonestados: