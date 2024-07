Por cuarta temporada consecutiva Lucas Victoriano será el entrenador de Instituto

Por cuarta temporada consecutiva Lucas Javier Victoriano será el entrenador del albirrojo. Desde su llegada a la institución, en el 2021, obtuvo el Súper 20, la Liga Nacional 2021-22, Súper Copa de la Liga 2022 y además logró el primer título internacional en la historia del club: la Liga Sudamericana 2023

En lo personal, Victoriano es el primero en ganar títulos como jugador (Liga Nacional 1996/97 con Olimpia de Venado Tuerto) y como DT en la máxima categoría de nuestro básquetbol. Además en la campaña 2022-23 fue elegido por la Liga como el mejor entrenador de la fase regular.

En la pasada temporada la Gloria fue segundo en la fase regular, con un récord de 27 triunfos y 11 derrotas, disputó la Copa Súper 20 y fue subcampeón de la Liga Nacional. A su vez conquistó la Liga Sudamericana 2023.

Con ilusiones renovadas Lucas vuelve a apostar por su amor y compromiso por los colores rojiblancos y extenderá sus desafíos de cara a los objetivos que se aproximan: la Liga 2024-2025 y la vuelta a BCLA.

“Sé que puedo ganar más dinero en otros lugares, que es importante pero no lo prioritario. Me gusta mirar más el todo y ver al staff: como convivimos en el club, como nos tratan y saber que somos una gran familia me moviliza mucho más”. Y agregó: “el cariño de la gente durante toda la temporada fue fundamental, así que ahora voy a recargar pilas y volver a cumplir con los próximos objetivos… Porque ¿si no vas por todo, a qué vas?”