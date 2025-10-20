Instituto no logró hacer pie en el Bajo Flores y cayó 1-0 ante Deportivo Riestra por la fecha 13 del Torneo Clausura.

El equipo de Diego Oldrá mostró actitud, pero volvió a padecer la falta de conexión ofensiva y se quedó sin respuestas ante un rival que atraviesa un gran momento.

El encuentro fue cerrado y muy trabajado. Riestra aprovechó una clara a los 4 minutos del complemento. Jonathan Herrera definió con categoría una buena jugada colectiva para sellar el 1-0 definitivo.

En la Gloria se destacó Alex Luna, quien fue de lo mejor del equipo, aunque quedó muy solo y no logró asociarse con Luca Klimowitz ni con el colombiano Jhon Córdoba. En cambio, Lucas Rodríguez tuvo una floja actuación por la banda izquierda.

La nota positiva estuvo en Joaquín Roffo, que fue figura en su partido número 100 con la camiseta albirroja y evitó una diferencia mayor.

Con este triunfo, el Malevo estiró su invicto a 27 partidos sin perder en el Bajo Flores, escaló a la cima de la Zona B y desplazó a Argentinos Juniors del puesto de Libertadores. Instituto, en cambio, quedó con 15 puntos en 13 fechas y, por ahora, fuera de los puestos de playoffs.