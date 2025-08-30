Instituto empató 0 a 0 ante Independiente por la fecha 7 con varias polémicas arbitrales.

Desde el arranque, Instituto buscó hacerse fuerte, pero le costó demasiado. A los 15 minutos Fonseca había puesto en ventaja a Instituto, aunque la jugada terminó anulada por offside. La respuesta llegó rápido: a los 19, Roffo tapó una chance clara de Cabral que pudo haber cambiado el trámite.

El desarrollo fue áspero, con muchas infracciones y fallos discutidos de Luis Lobo Medina. Juan Franco mereció la roja en el inicio por una durísima patada, mientras que Damián Puebla también quedó en deuda con la disciplina: cometió un fuerte planchazo sobre Zabala que pudo costarle la segunda amarilla.

Instituto suma seis puntos en siete fechas y acumula cinco partidos sin ganar en Alta Córdoba.

En ese contexto, el equipo sufrió por las bandas, con salidas imprecisas y poco control en el medio. Así, Independiente dominó largos pasajes del primer tiempo y complicó al albirrojo. Aun así, de contra Instituto tuvo la más clara: a los 28, Fonseca quedó mano a mano con Rey pero no pudo definir.

En la segunda parte, la Gloria intentó adelantarse y arriesgó con más empuje que claridad. Los ingresos de Acevedo, Lázaro y Cordero le dieron movilidad y aire fresco, aunque sin peso ofensivo suficiente. Lodico y Alarcón sostuvieron el nivel, pero el resto del equipo no pudo imponerse.

La polémica de la noche fue por un tiro libre no sancionado en la última jugada que desató la bronca en la Gloria.

El balance dejó sabor amargo: Instituto no logra convertir de local y atraviesa un arranque flojo en el Clausura. El próximo desafío será con la presión de revertir una racha que preocupa a los hinchas y que lo mantiene en la parte baja de la tabla.