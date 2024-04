El comienzo fue de buen goleo para ambos equipos. El xeneize se apoyó en Jose Vildoza para empezar a sumar en el marcador, mientras que la Gloria hizo lo propio en Javier Saiz de gran momento (10 puntos). Así, el albirrojo cerró el primer parcial arriba 24-19.

En el segundo periodo la historia cambió. El local se alejó (31-25) gracias a una gran defensa. Sin embargo, Vildoza volvió a crecer y el xeneize se puso en juego tras finalizar la primera parte: 43-42.

En el complemento la visita metió un rápido 9-0 y se adelantó por primera vez en el tanteador: 43-51. Luego, vino la reacción de los de Lucas Victoriano, que con tres triples de Nicola Pomoli empataron en 56 el encuentro, para posteriormente llevarse el tercer capítulo por 60-56.

En los últimos diez minutos, los de Carlos Duró reaccionaron y se pusieron a 3 (69-66) con una bomba de Leonardo Mainoldi. De inmediato reaccionó el albirrojo, que volvió a tomar aire con un tiro desde muy lejos de Mauro Cosolito.

Pero cuando pareció que la Gloria lo liquidaba (estuvo 79-71 a falta de 1:30), José Vildoza volvió a tomar las riendas de su equipo y puso el cotejo 84-82. Desde allí, mediante la línea de libres se definió el juego, que finalizó con Instituto como vencedor por un ajustado 87-85.

Javier Saiz fue el más valorado del partido con 35. El viernes a las 21, los de Alta Córdoba visitarán a Independiente de Oliva.

Calendario completo

12/04 vs Independiente de Oliva (V).

16/04 vs Ferro (L).

21/04 vs Regatas (V).

23/04 vs Oberá (V).

04/05 vs San Martín (L).

8/05 vs Unión de Santa Fe (L).

19/05 vs Platense (L).