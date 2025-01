Wanchope Ábila y su dilema más difícil: ¿Miliki Jiménez o Klimowicz?

Ramón "Wanchope" Ábila, delantero de Huracán y reconocido hincha de Instituto de Córdoba, volvió a demostrar su fanatismo por el club de Alta Córdoba en un divertido segmento durante un móvil en vivo de ESPN. En el programa, los conductores lo pusieron en aprietos con un juego en el que debía elegir entre dos figuras del fútbol. Todo marchaba bien hasta que surgió la pregunta clave: "¿Klimowicz o Miliki Jiménez?".

Wanchope respondió con una mezcla de humor y sorpresa: se agarró la cabeza y, entre risas, exclamó con complicidad hacia el conductor: "¡Sos un hijo de p...!". Luego, añadió: "Es que son dos ídolos nuestros, bolu". Tras varios segundos de reflexión, finalmente tomó su decisión, aunque no sin protestar: "Y bueno, tengo que ir por Miliki".

La situación no quedó ahí. Los periodistas redoblaron la apuesta y le pidieron que eligiera entre Miliki Jiménez y Gabriel Batistuta, uno de los mejores delanteros en la historia de Argentina. Sorprendiendo a todos, Ábila no dudó esta vez: "No, Miliki", afirmó con una sonrisa. Ante el reclamo de los conductores, que le señalaron que había votado con el corazón, el delantero respondió sin vueltas: "Sí, totalmente, pero ustedes me pidieron que conteste, sino tendría que decir paso".

Wanchope, quien debutó en Instituto en 2008 con apenas 19 años, siempre ha expresado su amor por el club que lo vio nacer como futbolista. A lo largo de su carrera, ha vestido las camisetas de equipos como Huracán, Boca Juniors, Cruzeiro, Minnesota United y Colón. Sin embargo, su vínculo emocional con "La Gloria" se mantiene intacto. En 2024, no ocultó su deseo de regresar al club de Alta Córdoba para escribir un nuevo capítulo en su carrera.

El divertido momento no solo dejó en evidencia el carisma de Ábila, sino también su fidelidad hacia Instituto, demostrando que el amor por el club trasciende cualquier comparación futbolística.