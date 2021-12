Inter, con un doblete del delantero argentino Lautaro Martínez, goleó este domingo a Cagliari por 4-0 en Milán, en el partido correspondiente a la fecha 17, y se trepó a la punta de la liga italiana.





Martínez abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo y aumentó su cuota goleadora a los 23 del segundo tiempo. El ex Racing Club alcanzó los 10 tantos en la temporada. El chileno Alexis Sánchez (ST 5m) y el turco Hakan Calhanoglu (ST 21m) completaron el resultado.



Con esta goleada, Inter, defensor del título, alcanzó los 40 puntos y superó por uno a su clásico rival, Milan (39), que el sábado no pasó del empate 1-1 ante Udinese.



El ex River Plate Giovanni Simeone, tercer goleador de la Serie A de Italia, volvió a convertir pero no pudo evitar la derrota de Hellas Verona contra Atalanta por 2 a 1, como local.



Simeone puso en ventaja a su equipo a los 22 minutos del primer tiempo con un fuerte remate que venció al arquero Juan Musso y llegó a los doce goles en el campeonato.



Atalanta, que además de la participación de Musso tuvo el ingreso de José Palomino sobre el final, lo dio vuelta con los tantos del ruso Alekséi Miranchuk (37m. PT) y el neerlandés Teun Koopmeiners (17m. ST) y se llevó un valioso triunfo de Verona que lo dejó en el tercer puesto con 37 puntos.



El equipo de Bérgamo, recientemente eliminado de la Liga de Campeones de Europa, alcanzó la línea de Inter, defensor del título, que se convertirá en líder si supera a Cagliari en casa.



El "Cholito" Simeone venía de un doblete en la victoria sobre Venezia (4-3) y con los doce que registra se ubica tercero en la tabla de artilleros por debajo de Ciro Immobile, de Lazio, con 13 y el serbio Dusan Vlahovic, de Fiorentina, con 15.

Hellas Verona perdió luego de dos fechas y quedó en el puesto 11 con 23 unidades.



En el primer partido del domingo, Torino derrotó a Bologna por 2-1, como local. Cristian Ansaldi fue suplente en el equipo ganador y Nicolás Domínguez, mediocampista de Bologna, no jugó por suspensión.



Otros resultados: Napoli 0-Empoli 1 y Sassuolo 2-Lazio 1.



El lunes cerrarán la fecha a las 16:45, Roma-Spezia.



Posiciones





Inter, 40 puntos; Milan, 39; Atalanta 37; Napoli, 36; Fiorentina, 30; Juventus, 28; Empoli, 26; Lazio y Roma, 25; Bologna, 24; Sassuolo, Hellas Verona, 23; Torino 22; Sampdoria, 18; Udinese, 17; Venezia, 16; Spezia, 12; Genoa y Cagliari, 10; Salernitana, 8.