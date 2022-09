Javi Martínez: “Confío en Luis Enrique, pero Argentina es la favorita”

Después de poner fin a una experiencia de nueve años con el Bayern de Múnich, el jugador español Javi Martínez decidió mudarse a Catar, la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2022, para seguir los pasos de otras estrellas internacionales españolas que acabaron sus carreras futbolísticas en la nación catarí.

Precisamente en este país del Golfo, su ex compañero de selección Xavi Hernández se convirtió en una de las estrellas más destacadas de la historia del Al Sadd. Allí pasó cuatro años como jugador y dos años como entrenador.

Y entrenó a jugadores españoles como Gabi y Santi Cazorla en el mismo club que fue casa del mítico delantero Raúl González. Pero para conocer el verdadero secreto que se esconde tras la llegada y el éxito que ha cosechado Javi Martínez en tierras cataríes hay que remontarse dos décadas atrás.

“Fernando Hierro para mí es un gran modelo a seguir, y solía verlo en la televisión cuando era niño. Siempre quise ser como él. Hay una similitud en nuestras posiciones, aunque él jugaba de central y también podía jugar como centrocampista”, afirma el jugador español en una entrevista exclusiva a FIFA+.

Para Javi Martínez, el cambio de posiciones fue justo a la inversa que el de su ídolo. Comenzó su carrera como centrocampista y se hizo famoso ocupando esta posición en el Athletic Club de Bilbao. Luego, Pep Guardiola lo retrasó al centro de la defensa en el Bayern de Múnich. “Antes de mudarme a Catar, hablé con Fernando Hierro, porque era mi director deportivo cuando estaba en las categorías inferiores de la selección, para obtener información sobre el Estado de Catar.

Sus consejos fueron de gran ayuda. Me dijo que no dudara en aceptar la oferta porque iba a ser muy feliz aquí. Tenía razón”, recuerda Javi Martínez sobre su marcha a Catar. Tras fichar por el Qatar SC, concretamente en la primera temporada de Martínez, las cosas se le complicaron mucho en la liga nacional.

“Para mí hay eternos favoritos como Alemania, España, Brasil… pero hay una selección que me parece más favorita que las demás: Argentina”

El equipo terminó la temporada en el 9º puesto (liga de 12 equipos). Pero el central español disfrutaba de su primer año a orillas del Golfo. “Cuando llegué aquí, es cierto que encontré una cultura completamente nueva. Estaba en un país con una cultura y un idioma nuevos. El cambio era grande. La diferencia entre Europa y Catar es muy grande, pero lo que más me sorprendió aquí es la calidad humana de la gente. Los cataríes son personas abiertas y amables; pensé que eran más cerrados, pero me trataron como a uno más de su familia desde el primer día”, asegura Javi Martínez".

Con la venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 alcanzando casi los 2,5 millones, los aficionados deben prepararse para vivir una experiencia inigualable cuando lleguen a Catar y visiten los ocho estadios que albergarán los partidos del Mundial.

“Estoy seguro de que la gente encontrará un país listo para albergar la Copa Mundial. Se trata de una gran oportunidad para mostrar Catar al mundo y lucir este maravilloso país y esta increíble ciudad que tienen; y creo que harán todo lo posible para hacerlo y mostrar toda la belleza de Catar. Encontrarán gente abierta y cooperativa. Doha y el país entero están listos para el Mundial, y espero que les vaya bien. Organizar una Copa Mundial no es fácil, pero están preparados”, asegura el astro español, tras haber pasado su primer año en Catar y haber presenciado la Copa Árabe de la FIFA 2021. Después de jugar como suplente en el partido de la selección española contra Chile en Sudáfrica 2010, Javi Martínez hizo historia como el jugador más joven de la plantilla de Vicente del Bosque que ganó, por primera vez para España, el título mundial.

Doce años después de ese histórico título, la Roja ha experimentado una renovación casi total. De ese grupo sólo queda el centrocampista del Barcelona Sergio Busquets, único superviviente de aquellos campeones que podría ser convocado para Catar 2022. “España tiene una selección que puede ganar el Mundial. Es cierto que tienen muchos jugadores jóvenes, pero juegan al más alto nivel. Juegan desde hace años en la primera división española u otras ligas europeas fuertes, pero la Copa Mundial es una competición muy difícil, y tener un buen equipo solo no es suficiente. También necesitas saber competir en los momentos importantes, y hace falta un poco de suerte. También se necesita que durante la competición todo vaya bien y no haya lesiones. Así que España tiene opciones de ganar el título, pero la tarea no será nada fácil”, advierte Javi Martínez, mostrando al mismo tiempo su entusiasmo por la nueva generación de la selección española. “Si todo sale bien pueden hacer un gran campeonato, aunque el grupo es complicado. Confío especialmente en las capacidades de Luis Enrique, un entrenador que me gusta mucho. No solo por su forma de entrenar, sino también como persona y cómo afronta el fútbol y la vida en general. Creo que les llevará por el buen camino, y espero que lleguen lo más lejos posible”, agrega.

El camino de España hacia el título no será fácil, ya que se cruzará en su camino una de las selecciones favoritas de Javi Martínez: Alemania, en cuya liga jugó casi una década. Cuatro días después de medirse a Costa Rica en el primer partido, los hombres de Luis Enrique deberán enfrentarse a la engrasada maquinaria alemana, al igual que hicieran, por ejemplo, en la final de la Eurocopa 2008, cuando la Roja conquistó su primer título continental en medio siglo gracias a un solitario gol de Fernando Torres. Después, su tercer duelo será contra Japón.

“Para mí hay eternos favoritos como Alemania, España, Brasil… pero hay una selección que me parece más favorita que las demás: Argentina”, pronostica el jugador español. “Los he visto en una muy buena posición en los últimos dos años; y tienen a Leo Messi, que lo sacrificará todo para conseguir el título que le falta. Si tuviera que apostar todo mi dinero por un equipo, apostaría por Argentina”, sentencia. Messi es sin duda uno de los mejores jugadores a los que se ha enfrentado Javi Martínez en la Liga o la Liga de Campeones de la UEFA.

Y también tiene calidad a raudales el once ideal de sus mejores compañeros en el campo elegido por el centrocampista español, que incluye a muchos grandes jugadores. “De portero elegiría a Manuel Neuer. A Philipp Lahm en el lateral derecho. En el centro de la defensa probablemente elegiría a Gerard Piqué o Puyol, no estoy seguro; luego a Sergio Ramos. David Alaba sería mi lateral izquierdo. En el centro del campo elegiría definitivamente al trío español que dejó una huella histórica en el fútbol: Sergio Busquets, Xavi e Iniesta. Luego de extremos elegiría a Ribery y Robben, y en la punta a Fernando Llorente, que jugué con él en el Athletic de Bilbao. Era un delantero increíble en los años que jugamos juntos”, concluye.