Javier Pastore se despidió del Elche pidiendo disculpas

Javier Pastore la dijo adiós al Elche, después de un año y medio cargado de lesiones y en donde estuvo lejos de su mejor versión.

Con el club ilicitano sólo disputó 16 encuentros, 14 por la Liga de España y dos por la Copa del Rey. No anotó goles, ni entregó asistencias. En total disputó 668 minutos.

El exTalleres había dejado de entrenar con el equipo desde el pasado mes de noviembre, tras la llegada del nuevo entrenador, Pablo Machín.

Esta semana se despidió de sus excompañeros del Elche y con una publicación en Instagram le dijo adiós a los aficionados, agradeciendo el cariño hacia él y su familia y lamentando no haber podido jugar en un buen nivel.

”Hace 2 días me pude despedir personalmente de mis ex compañeros y todas las personas que trabajan para el Elche (muchas gracias por el respeto y por cada momento vivido con ustedes) Hoy me despido también de los aficionados franjiverdes que desde el primer día me mostraron su cariño y apoyo. Por una parte agradecerles todo ese cariño demostrado en cada día y por el trato hacia mi familia, por otro lado decirles que no fue mi año y medio deseado dentro del campo… No pude hacer mi fútbol y por lo tanto lo siento, en estos casos nunca es responsabilidad de uno solo pero se dio así y lo lamento de corazón… Se merecen lo mejor. Los abrazo con mucho cariño y les deseo un 2023 con muchas satisfacciones. Mucho Elche”.

El destino de Pastore

El exjugador de la Selección Argentina deja Europa, aunque tenía contrato con el Elche hasta junio del 2023, para emigrar a Qatar, donde será nuevo jugador del Qatar Sport Club.