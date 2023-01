Manchester City recibe a Everton con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan

seguir al acecho de Arsenal, líder de la Premier League. Sin embargo, apenas unos minutos antes del pitido inicial, Julián Álvarez tuvo su homenaje por haber obtenido el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina.

El Araña, que no formó parte del once titular, no salió a la cancha junto al resto de los revulsivos, sino que lo hizo solo, con la medalla de campeón puesta, para recibir la ovación de los cuatro costados del Etihad Stadium, además de la de sus compañeros. Instantes más tarde, con la timidez que lo caracteriza, se quitó la presea para sentarse en el banco de suplentes.

Luego del triunfo de la Albiceleste sobre Francia, el atacante de 22 años se convirtió en el segundo futbolista citizen en ganar la Copa del Mundo. El primero fue Benjamin Mendy en Rusia 2018, aunque hoy no forma parte del plantel por estar acusado de violación.