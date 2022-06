Juventus de Italia continúa con su deseo de contratar al argentino Ángel Di María, quien quedó libre del París Saint Germain de Francia, y le ofreció como último intento para seducirlo una propuesta de siete millones de euros por un año de contrato y con opción a otro.



En ese contexto, Di María, surgido de Rosario Central, tenía todo encaminado hace 20 días para sumarse a "La Juve" pero su coqueteo con el Barcelona dilató la negociación y molestó a los directivos del club de Turín, según publicó el periódico deportivo español AS.

La nueva propuesta, superior en lo económico y más por tratarse de un jugador de 34 años, es la última que realizará Juventus ya que si Di María no acepta irán a la carga por el austríaco Marko Arnautovic, actualmente en el Bologna.



Di María dijo adiós al PSG al final de temporada tras no recibir una oferta de renovación de la entidad parisina.



“Con mucho gusto me hubiera quedado en París, ya se lo había comunicado al club. Me dolió un poco irme así, sobre todo el último partido. Teníamos un equipo capaz de ganarlo todo", admitió hace unos días desde Rosario Di María.