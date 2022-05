La cifra que le habría ofrecido Juventus a Di María para continuar su carrera en Italia

El delantero argentino Ángel Di María, actualmente en París Saint Germain (PSG) de Francia, se encuentra en el radar de Juventus de Italia, que apunta a reconstruirse tras una mala temporada en el plano local e internacional.



El exfutbolista de Manchester United de Inglaterra y Real Madrid de España tiene contrato con PSG hasta el 30 de junio de este año y, según contó el medio italiano 'La Gazzetta dello Sport', lo quieren apalabrar antes de "finales de mayo".



"No sé si el PSG quiere renovar mi contrato. Si no, lo ideal sería quedarme un año más en Europa y luego regresar a Argentina. La próxima temporada es el Mundial y es mi última oportunidad de ganarlo. Quiero estar listo", declaró Di María esta semana en la radio Urbana Play.



"Mi contrato termina en junio, la idea sería terminar aquí. No sé si el club quiere que pase así, hay un precontrato, pero hay que ver si el club lo activa", reconoció.



Di María, de 34 años, recibiría una propuesta por un contrato de 7 millones de euros netos por una temporada pero todavía no se hizo de manera oficial, explicaron en el medio italiano.



El rosarino, al igual que el resto del equipo parisino, no vivió su mejor año entre junio del 2021 y mayo del 2022, con apenas 24 partidos en la Ligue 1 de Francia, que ganó junto con sus compañeros.



La temprana eliminación en la Liga de Campeones, en octavos de final contra Real Madrid, despertó una serie de críticas de los hinchas, que los silbaron en cada presentación posterior.

