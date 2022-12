Lionel Scaloni vive días muy especiales. A horas de la final del Mundial de Qatar entre la Argentina y Francia, el entrenador habló con la prensa, dijo que tiene el equipo confirmado y advirtió que ganar será muy difícil por el rival. Pero también hubo momentos para la emoción.

La periodista Sofía Martínez, que hace pocos días fue viral por entrevistar y hacer emocionar a Lionel Messi, le preguntó qué le diría a sus jugadores una vez terminada la Copa del Mundo.

Y Scaloni no pudo ocultar su felicidad y emoción.

“Les agradezco a mis jugadores, no hay otras palabras. Sé que cualquier argentino diría lo mismo. Y yo ya me emociono... lo dieron todo. Esperemos coronarlo. Y si no es así, que estén orgullosos. Es un momento para disfrutar. Yo estoy disfrutando, a mi manera, pero disfrutando”, dijo.