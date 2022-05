Juventus perdió 2-1 frente a Genoa, por la fecha 36 de la Serie A. El Grifone y la Vecchia Signora se midieron en el Estadio Luigi Ferraris. El conjunto dirigido por Massimiliano Allegri ganaba con un golazo de Paulo Dybala

Pero sobre el final los locales lo dieron vuelta con goles de Albert Gudmundsson y Domenico Criscito.

El primer tiempo fue muy disputado y trabado en la mitad de la cancha. Genoa sabía que necesitaba llevarse los tres puntos para seguir soñando por la permanencia, mientras que Juventus no jugaba por nada: ya no puede luchar por el título y tiene asegurada su participación en la próxima Champions League. La primera mitad no tuvo mayores sobresaltos y terminó 0-0.

En la segunda parte llegaron las emociones: a los 3 minutos del complemento Paulo Dybala quedó de frente al arco en la medialuna del área, y con un tremendo remate de derecha anotó el 1-0. Cuando todo indicaba que la Juve se llevaba los tres puntos, el Genoa reaccionó y en los últimos minutos del partido se terminó llevando los tres puntos.

A los 43 minutos del complemento, Albert Gudmundsson picó por izquierda y con una gran definición puso el 1-1. Cuando el encuentro estaba en tiempo cumplido, al Grifone le cobraron un penal que Domenico Criscito definió con mucha jerarquía para poner el 2-1 para los locales y desatar la locura en el estadio.