Se viene el arranque de la Primera Nacional, el certamen que define las plazas al ascenso a la Primera División.

Estos son los días y horarios de las dos primeras fechas:

Fecha 1:

Viernes 11 de febrero

20:00: Deportivo Morón - Tristán Suárez

Sábado 12 de febrero

17:00: Almagro - Mitre (SE)

17:00: Deportivo Madryn - Agropecuario

17:00: Flandria - Defensores de Belgrano

17:00: Villa Dálmine - Guillermo Brown (PM)

19:15: Temperley - San Martín (T)

20:00: Alvarado - Sacachispas (Estadio: José María Minella)

21:00: Gimnasia (J) - Brown de Adrogué

21:15: All Boys - Atlanta

21:30: Almirante Brown - Chacarita

Domingo 13 de febrero

17:00: Deportivo Maipú - Independiente (Mendoza)

17:30: Gimnasia (Mendoza) - San Martín (San Juan)

20:00: Güemes (SdE) - Estudiantes (BA)

21:15: Estudiantes (Río Cuarto) - Instituto

Lunes 14 de febrero

17:00: Riestra - Santamarina

17:00: San Telmo - Chaco For Ever

19:15: Chicago - Ferro

21:30: Belgrano - Rafaela

Libre: Quilmes

FECHA 2:

Viernes 18 de febrero

17:00: Agropecuario - Estudiantes (Río Cuarto)

19:15: Instituto - Alvarado

21:30: Defensores de Belgrano - Temperley

Sábado 19 de febrero

17:00: Atlanta - Güemes (SdE)

17:00: Sacachispas - Almagro

17:00: Tristán Suárez - Deportivo Madryn

17:00: Chacarita - Gimnasia y Esgrima (J)

18:30: San Martín de San Juan - All Boys

19:10: San Martín (T) - Deportivo Morón

19:30: Chaco For Ever - Gimnasia (Mendoza)

21:30: Mitre (SdE) - Chicago

Domingo 20 de febrero

17:00: Estudiantes (BA) - Riestra

17:00: Guillermo Brown (PM) - Almirante Brown

17:00: Brown de Adrogué - Flandria

19:00: Rafaela - Villa Dálmine

18:00: Independiente (Mendoza) - Quilmes

Lunes 21 de febrero

​

20:00: Ferro - Deportivo Maipú

20:30: Santamarina - Belgrano

Libre: San Telmo