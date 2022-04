Racing goleó a Sarmiento en Avellaneda y se consolida como líder en la Copa de la Liga, pero lo que sorprendió a muchos, fue la nota que le hicieron a Sigali cuando terminó el partido.

El capitán de la academia no respondió ninguna de las tres preguntas que le realizó el periodista. "La verdad que no me acuerdo", "Disculpame pero no me acuerdo" y "La verdad es que no recuerdo mucho" fueron las tres respuestas que dio el zaguero.

Esto se hizo viral al instante en las redes sociales donde se citaban varias hipótesis de lo que le sucedía a Sigali.

Más tarde Racing aclaró que todo se trataba de una campaña de concientización contra el Alzheimer y en un video, el propio Leo lo informa.

En Racing nos comprometemos con la gente y las causas que preocupan a la sociedad. Por eso nos sumamos a esta campaña de @almaasociacion para ayudar a descubrir los primeros síntomas del Mal de Alzheimer, que pueden pasar inadvertidos.

Publicó Racing en sus redes sociales.