La Selección argentina se prepara para el debut en el Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita y este viernes arrancó el segundo entrenamiento en Doha.

Luego de las bajas de Joaquín Correa y Nicolás González, el cuerpo técnico con el entrenador Lionel Scaloni a la cabeza, evaluaron a los jugadores que no estan al cien por cien en condiciones fisicas: Marcos Acuña y el “Papu” Gomez.

El lateral izquierdo venía con una pubalgia que será evaluada en este entrenamiento fue exigido, tras el entrenamiento para el cuerpo técnico está en condiciones. Su rodilla no sería un tema de cuidado.

El jugador del Sevilla es una pieza muy importante para el DT por su polifuncionalidad y profundidad. Vale recordar que en el amistoso ante Emiratos Árabes tuvo que abandonar la cancha para que ingrese Nahuel Molina sobre el andarivel izquierdo.

Respecto al “Papu”, el mediocampista no estuvo en el amistoso por un golpe en la rodilla. Sin embargo son optimistas con su recuperación y en la práctica también dejó conformes a Scaloni, Ayala y Samuel.

En tanto el capitán Lionel Messi no estuvo en el entrenamiento, pero no hay de qué preocuparse: se quedó haciendo gimnasio. El “diez” se sumó luego al trabajo con sus compañeros cuando la prensa se había retirado.

"Tenemos algunos problemitas, tenemos días para decidir el tema de la lista. Podemos cambiar, esperemos que no, pero está la posibilidad. Tampoco digo que van a salir de la lista. Hay varios que se han quedado afuera de la convocatoria porque no estaban aptos para jugar o había un riesgo. Ellos son bastante grandecitos para ver si están en condiciones de seguir o no", expresó Scaloni previamente en conferencia de prensa.