El encuentro se jugará en el Estadio Ahmad bin Ali, en Al Rayan, desde las 16.00 con el arbitraje del zambiano Janny Sikazwe y televisado por CANAL 10 y la TV Pública.

Por el mismo grupo jugarán también mañana, desde las 7.00 en el Al Bayt Stadium en la ciudad de Jor, los seleccionados de Marruecos y Croacia, vigente subcampeón mundial.

Bélgica es una potencia europea con notable jugadores en especial el goleador Romelu Lukaku, de Inter de Italia, quien no jugará mañana a causa de un lesión muscular siendo una sensible baja ya que es el máximo anotador histórico de los belgas con 68 tantos.

El entrenador español Roberto Martínez tiene en duda al potente delantero hasta el segundo cotejo que tendrá lugar el 27 del actual frente Marruecos y se ilusiona con poder utilizarlo en la tercera fecha frente a Croacia, el 1 de diciembre.

Pero Bélgica no se limita en Lukaku, ya que el "cerebro" del equipo es el notable Kevin De Bruyne (Manchester City), el hombre que puede hacer lo ilógico y destrabar cualquier partido complicado, cuenta con el mejor arquero del mundo con Thibaut Courtois (Real Madrid) y otro talentoso, castigado por las lesiones como Eden Hazard (Real Madrid).Bélgica es un equipo con veloces transiciones, poder ofensivo y talento, no es candidato al título pero sin dudas será un rival molesto y peligroso ara cualquiera.Canadá volvió a un Mundial después 36 años, no era parte de este evento desde México 1986, aquella Copa del Mundo ganada por Argentina con un brillante Diego Maradona.

En esa ocasión perdieron los tres cotejo sin marcar goles ante Francia (0-1), Hungría (0-2) y Unión Soviética (0-2).El equipo de inglés John Herdman sueña con mejorar ese performance con una formación muy fuerte físicamente y entusiasta contando como figura con el defensor del Bayern Munich Alphonso Davies, quien esta en duda por una lesión muscular.

Probables formaciones

Bélgica: Thibaut Courtois; Leander Dendoncker, Toby Alderweireld y Jan Vertonghen; Yannick Ferreira Carrasco, Axel Witsel, Hans Vanaken y Timothy Castagne; Eden Hazard, Kevin De Bruyne y Dries Mertens. DT: Roberto Martínez.

Canadá: Milan Borjan; Sam Adekugbe, Kamal Miller, Steven Vitória y Allistar Johnston; Junior Hoilett, Samuel Piette o Alphonso Davies, Atiba Hutchinson, Tajon Buchanan; Jonathan David y Jonathan Osorio. DT: John Herdman

Arbitro: Janny Sikazwe (Zambia)

Estadio: Ahmad bin Ali, en Al Rayan

Hora de inicio: 16

TV: Canal 10, TV Pública.