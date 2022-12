“Qué miras bobo”, repitió un par de veces Messi en el inicio de la entrevista tras la clasificación albiceleste con claro gesto de ofuscado, hasta que resolvió todo con un “andá para allá”. ¿El destinatario de esas palabras? Wout Weghorst, autor de los dos goles de Países Bajos, con quien el capitán argentino tuvo varios encontronazos dentro del campo de juego.

Messi tuvo un encontronazo con el técnico Van Gaal y la Pulga no perdió la oportunidadad de criticar al técnico de Paises Bajos.

"Sufrimos demasiado injustamente. Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a meter pelotazos", dijo para TyC Sports.

Messi también tuvo crítica para el silbante Mateu Lahoz, de quien no quiso hablar pero sí lo hizo lo suficiente como para decir que no debió estar en el compromiso entre Argentina y Países Bajos.

"No quiero hablar del árbitro por qué después te sancionan, no podes ser sincero, pero creo que la FIFA debería pensar todo esto. No podes poner un árbitro así para un partido semejante, de unos cuartos de final de un Mundial".