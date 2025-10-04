Aldosivi gana y revive en el Clausura

Aldosivi consiguió un triunfo fundamental y resonante, catalogado como un "batacazo", al imponerse a Unión por 2-0 en condición de visitante, en el estadio 15 de Abril de Santa Fe. Este encuentro correspondió a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

El impacto de la victoria para el equipo marplatense fue significativo: el Tiburón obtuvo su primera victoria en lo que va del campeonato, lo que le permitió salir del último puesto en la tabla anual. Además, logró volver a convertir un gol después de una sequía que superó los 600 minutos. Por el contrario, la derrota impidió que el Tatengue (Unión) se alejara en la cima de la Zona A.

Desarrollo del partido y oportunidades perdidas

El equipo visitante comenzó mejor, con remates de Justo Giani que obligaron la intervención del arquero Tagliamonte. Sin embargo, Unión se reacomodó rápidamente y generó la chance más clara del primer tiempo a los 11 minutos, cuando un disparo de Mauro Pittón se estrelló en el travesaño y la pelota picó sobre la línea. El rebote no pudo ser conectado por Lucas Gamba.

El desarrollo del juego se tornó friccionado y con varias faltas, resultando en tarjetas amarillas para Gino, De la Vega y Cabral, todos del Tiburón. Cerca del final de la primera parte, Unión, dirigido por Madelón, se mostró mejor, aunque sin poder romper la igualdad ante un Aldosivi que resistió y se animó a contragolpear.

El golpe del Tiburón tras el error tatengue

Al inicio del complemento, Unión salió determinado a buscar la apertura del marcador, con Vargas probando de media distancia y obligando a intervenir al arquero Carranza.

El punto de inflexión del partido ocurrió a los 60 minutos: tras un desborde de Del Blanco que terminó en el travesaño, el rebote le quedó servido a Tarragona en el área chica, quien increíblemente lanzó el balón por arriba. Inmediatamente después de esta chance fallida, Aldosivi golpeó. Tras un centro desde la derecha, Justo Giani apareció para empujar la pelota y decretar el 1-0, poniendo fin a la racha de seis partidos sin goles de los de Mar del Plata.

A pesar de que Unión intentó reaccionar y en los minutos finales fue con todo al ataque, con Tarragona teniendo otra ocasión cuyo remate rozó el ángulo, Aldosivi sentenció el encuentro. Giuliano Cerato aprovechó una contra sobre el final del duelo y definió en soledad, asegurando el 2-0 definitivo.

Gracias a estos tres puntos vitales, los dirigidos por Guillermo Farré mantienen sus chances intactas de seguir luchando por mantener la categoría.