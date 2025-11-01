Aldosivi ganó y Talleres mira de reojo: se calienta la pelea por el descenso
El Tiburón ganó en Mar del Plata y complicó el panorama de la “T”, que esta tarde está obligada a sumar de a tres.
Aldosivi sacó pecho en su casa y venció 3 a 1 a Independiente Rivadavia en un duelo clave por la fecha 14 de la Liga Profesional.
El equipo de Farré fue superior de principio a fin y consiguió un triunfo que vale mucho más que tres puntos: lo deja fuera del fondo y mete presión directa sobre Talleres, que juega más tarde.
Los goles de Giani, Palavecino y Cervera le dieron aire al conjunto local, que alcanzó los 27 puntos y ahora comparte línea con Godoy Cruz.
Del otro lado, la Lepra mendocina presentó un equipo alternativo, pensando en la final de la Copa Argentina, y lo pagó caro.
En Córdoba, las miradas están puestas en lo que sucederá desde las 17 en el estadio Liniers, donde Talleres recibirá a Vélez.
El equipo de Carlos Tévez necesita ganar sí o sí para no depender de nadie y evitar que el cierre del torneo lo encuentre peleando mano a mano por la permanencia.